5G em Atibaia: antenas parabólicas tradicionais precisam ser substituídas

Atenção, moradores de Atibaia! A tecnologia 5G está chegando na cidade e, em breve, as antenas parabólicas tradicionais vão parar de funcionar, por isso elas precisam ser substituídas pelas novas parabólicas digitais. A troca é necessária porque a rede de quinta geração para celulares utiliza a mesma faixa da radiofrequência do sinal de TV transmitido para as parabólicas tradicionais. Em Atibaia, o 5G poderá ser instalado a partir de junho de 2024, de acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico.

(Foto: Reprodução / Site Prefeitura de Atibaia)

Troca sem custos

Para ter acesso à antena digital sem custos é necessário ser beneficiário de algum programa social do Governo Federal. Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) que recebem sinal da TV aberta por parabólica podem solicitar o kit gratuito para adaptação do equipamento. O pedido deve ser realizado pelo site https://sigaantenado.com.br/ ou pelo telefone 0800 729 2404, que também é WhatsApp. Os instaladores vão até a residência dos beneficiários no dia agendado.

Aqueles que não forem beneficiários do CadÚnico podem procurar um estabelecimento de venda de antenas para efetuar a compra. Quem não fizer a substituição dos equipamentos, pode ficar sem o sinal de TV, uma vez que o 5G em todo o seu potencial gera interferência e pode até interromper o sinal transmitido para as parabólicas tradicionais.

De acordo com dados do projeto de substituição de antenas no site Siga Antenado, 706 já foram instaladas em Atibaia e 738 estavam agendadas desde o início da campanha, em fevereiro de 2023, até 4 de janeiro deste ano.

Benefícios da nova parabólica digital

A nova parabólica digital vai proporcionar uma imagem sem sombras, som de ótima qualidade e mais de 80 canais, sendo que novos canais são sintonizados automaticamente. Além disso, a programação continua gratuita, a antena tem tamanho menor e os nomes e números de canais passam a ser padronizados.

5G no Brasil e em Atibaia

Nova geração de Internet móvel, o 5G promete mais velocidade para baixar e enviar arquivos, menos tempo de resposta entre diferentes dispositivos e conexões mais estáveis. O sinal de 5G puro (sem interferência de outras frequências) estreou no Brasil em julho de 2022. A primeira cidade a oferecer o sinal foi Brasília (DF), após aprovação pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Em março de 2023, a Anatel liberou Atibaia a começar os trâmites para viabilizar a implementação do 5G na faixa de 3,5 GHz. O avanço depende diretamente das operadoras e o desafio para garantir que essa banda seja exclusiva da internet é a liberação de interrupções causadas por antenas parabólicas de banda C, por isso é necessária a migração para as parabólicas digitais.

A Câmara Municipal de Atibaia aprovou, em 2023, projeto do Executivo que adaptou a legislação municipal para viabilizar a implantação do 5G na telefonia. O PL nº 62/2022 focalizou a infraestrutura de suporte para Estação Transmissora de Radiocomunicação (ETR), autorizada pela Anatel.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia