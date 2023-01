Projeto para disponibilização de wi-fi gratuito em Atibaia está em tramitação na Câmara

De autoria da vereadora Ana Beathalter, tramita na Câmara Municipal o projeto de lei que dispõe sobre a instituição do programa “Atibaia Online” nas praças e parques públicos de Atibaia.

A iniciativa tem os seguintes objetivos: oportunizar acesso aos recursos tecnológicos, democratizando a informação; estimular o acesso à cultura; fornecer ferramentas para complementar ações educacionais; e contribuir com a preparação do cidadão para o mercado de trabalho.

(Imagem Ilustrativa de Franck por Unsplash)

O sinal de wi-fi, a ser disponibilizado de forma gratuita à população, poderá ser acessado por intermédio de aparelhos que possuam dispositivos compatíveis com o padrão wi-fi de conexão à internet. Será proibida a apropriação e exploração comercial do sinal por pessoas físicas ou jurídicas, independentemente do fim.

“O projeto visa democratizar o acesso à informação – notícias, plataformas educacionais, entretenimento e pesquisas – por toda a população atibaiense”, justificou Ana Beathalter.

Fonte: Assessoria de Imprensa Câmara Municipal de Atibaia