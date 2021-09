5º Festival Gastronômico de Atibaia segue com seus sabores até 3 de outubro

Quem ainda não provou os sabores do 5º Festival Gastronômico de Atibaia ou já experimentou e gostaria de repetir os favoritos tem até o dia 3 de outubro. O festival segue abrindo o apetite de munícipes e turistas com 47 pratos de dar água na boca, entre doces e salgados, todos contando com o morango, fruta símbolo da cidade, em sua composição. Os preços variam entre R$ 8 e R$ 70. Até o momento, a edição deste ano já registrou 1.833 votos, mostrando que a iniciativa da Prefeitura é uma “receita” de sucesso no município, com “ingredientes” que ajudam a aquecer a economia da cidade.

Pratos participantes do festival contam com o morango, fruta símbolo da cidade (Imagem Ilsutrativa: RitaE por Pixabay)

O festival ainda conta com “um morango em cima do bolo” em sua dinâmica: os clientes podem avaliar os pratos e ajudar a eleger os destaques da edição 2021. A votação popular acontece pelo site www.descubraatibaia.com.br e não é permitido votar duas vezes no mesmo estabelecimento.

Segundo a Secretaria de Turismo, a proposta da votação é que turistas e munícipes apreciem os pratos e prestigiem os estabelecimentos da cidade ao mesmo tempo em que também participam do festival como avaliadores, atribuindo notas para o atendimento do local e para o sabor, a apresentação e a criatividade da receita. As iguarias serão classificadas de acordo com a pontuação recebida e os vencedores serão revelados na cerimônia de premiação do festival.

O Festival Gastronômico de Atibaia é uma realização da Prefeitura, por meio da Secretaria de Turismo, e tem como objetivo promover e valorizar os produtores de morango e a gastronomia da cidade. Além disso, o festival integra as iniciativas da Administração Municipal para incentivar e apoiar o turismo na retomada das atividades do setor, que segue se adaptando aos cenários de enfrentamento à pandemia.

Os estabelecimentos inscritos são: 7 Ervas Restaurante e Pizzaria, Afrika Café, Alec Café & Bistrô, Amorai Sushi, Bourbon Atibaia Resort, Cachaçaria Paraíso Pingão, Café Dali, Cafezeiro, Casa uVa, Churrascaria e Pizzaria Picanha na Tábua, Compostela Grill, Divina Parrilla Gastrobar, Don Pablo BBQ – Smokehouse, El Tarro, Empório Flamboyant, Espressati, Gelafrutti, Inês Pizza & Bar, Jue bar, K Doces Gourmet, Lanche da Villa, Madame Z Studio, Maria’s Café, Minuto do Açúcar, Nordestinos Gastronomia, OldHome Burger, Padoca Atibaia, Pizzaria Tico’s, Poke Ideia, Praiano Atibaia, Procura-se Empadinha, Produto da Terra, Pudim do Fê, Rancho da Pedra, Restaurante Delícias da Bahia, Romano Wine Bar e Restaurante, Saboroso Cuscuz, San Costilla Empório Gourmet, Santo Pouso Bar Gastronômico, Skina da Picanha, Sol do Pouso, Sushi Love, Suzan Lima Café e Doceria, The Burger Grill Atibaia, Theobroma Cacau, Trajano Hamburgueria e Tapiocaria, e Varanda Italiana Pizzaria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia