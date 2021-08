Abertas as inscrições para a IX Conferência Municipal de Assistência Social

A cada dois anos, o Conselho Municipal realiza a Conferência Municipal de Assistência Social para mobilizar a população a avaliar e discutir a política pública de assistência social no município. Neste ano, o 9ª edição do evento acontece no dia 31 de agosto, no Centro de Convenções “Victor Brecheret, das 08h às 13h; as inscrições estão abertas e podem ser feitas através do link https://forms.gle/aR1Q5oDacUEfovkS7.

(Imagem Ilustrativa: Marek Studzinski por Pixabay)

Organizada pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia (SADS) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), a Conferência terá como tema o “Direito do povo e Dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir proteção social” e é uma construção coletiva, um espaço de mobilização e deliberação.

Além de oportunidade para que os usuários dos serviços, projetos e benefícios socioassistenciais sejam protagonistas nas decisões sobre a assistência social local. As Conferências fazem parte do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) e seus resultados compõem a base de ações da política pública de assistência social.

A Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social informa que a Conferência seguirá todos os protocolos sanitários necessários e, por isso, as inscrições são limitadas.

