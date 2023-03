Estação Solidária: troque caixa de bombom por roupas no Fundo Social de Atibaia

O Fundo Social de Solidariedade vai promover um bazar especial na Estação Solidária no próximo sábado (25), das 9h às 15h. A proposta é trocar uma caixa de bombom de 250 gramas por cinco peças de roupas do bazar mantido pelo Fundo Social, com o objetivo de arrecadar chocolates para entregar às famílias em situação de vulnerabilidade do município na Páscoa.

(Imagem Ilustrativa: Nick de Partee por Unsplash)

O limite é de 20 peças de roupas por pessoa. Localizada no cruzamento da Avenida Jerônimo de Camargo com a Avenida São João, a Estação Solidária é um projeto desenvolvido pelo Fundo Social que funciona na sede da entidade.

O endereço do Fundo Social é Avenida São João, nº 613 (também acessível pela entrada de veículos na Av. Jerônimo de Camargo) e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4412-8220. Os interessados em colaborar com a Estação Solidária podem levar as doações ao Fundo Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia