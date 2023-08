Estação Solidária: troque 1 kg de arroz ou feijão por roupas no Fundo Social de Atibaia

Neste sábado (26), o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia promove mais uma Estação Solidária, aberta para toda a população participar com a doação de um pacote de 1 kg de arroz ou de feijão: com isso, o munícipe pode escolher cinco peças de roupas disponíveis.

A Estação Solidária é um projeto desenvolvido pelo Fundo Social, localizado no cruzamento da Avenida Jerônimo de Camargo com a Avenida São João, em que famílias cadastradas na rede socioassistencial do município podem escolher os itens que precisam, dentre utensílios domésticos, roupas, brinquedos, sapatos e roupas de cama, mesa e banho.

(Imagem Ilustrativa: Nick de Partee por Unsplash)

Além de organizar a Estação Solidária com as doações que recebe, o Fundo Social providencia o transporte das famílias que moram em bairros distantes, contemplando moradores de diversos bairros do município. E desta vez a ação será aberta ao público, com a intenção de arrecadar alimentos aos que mais precisam em Atibaia.

Outras ações já foram realizadas na cidade, também abertas à população, em prol daqueles que mais precisam, como a Estação Solidária da Páscoa, com a troca de uma caixa de bombom por 5 peças de roupas, e a Estação Especial de Natal, com a troca de um panetone por 10 peças de roupas.

A edição deste sábado (26) da Estação Solidária acontecerá das 9h às 12h, na Avenida São João, nº 613 (também acessível pela entrada de veículos na Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia