Fundo Social de Atibaia adere à campanha de arrecadação S.O.S. Litoral Norte

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia aderiu à campanha de arrecadação S.O.S. Litoral Norte e, desde quarta-feira (22), está recebendo doações de água mineral e itens de limpeza para as vítimas das chuvas que atingiram o litoral norte paulista no último fim de semana.

(Imagem Ilustrativa: Valentin Müller por Unsplash)

As contribuições podem ser entregues na sede do FSS, localizada na Avenida São João, 613, Centro. A arrecadação acontece de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h e as doações serão repassadas ao FUSSP – Fundo Social de São Paulo. Para mais informações, o telefone do Fundo Social de Solidariedade de Atibaia é o (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia