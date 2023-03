Atibaia ajuda Litoral Norte com doações e trabalho da Defesa Civil após tragédia das chuvas

O município de Atibaia realizou ações nos últimos dias para ajudar o Litoral Norte de São Paulo, fortemente atingido por chuvas em fevereiro que deixaram dezenas de mortos. O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia aderiu à campanha de arrecadação S.O.S. Litoral Norte e recebeu doações de água mineral e itens de limpeza para as vítimas das chuvas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A campanha foi encerrada na semana passada e o primeiro lote de doações já foi entregue a São Sebastião, cidade mais afetada pela tragédia. “Agradecemos a todos que colaboraram e promoveram solidariedade para os moradores do litoral paulista neste momento difícil”, disse a presidente do Fundo Social e primeira-dama de Atibaia, Tamy Ono.

A Defesa Civil da cidade também contribuiu para os esforços de socorro. No dia 27 de fevereiro, dois funcionários de Atibaia se dirigiram para São Sebastião, onde auxiliaram os geólogos do IPA (Instituto de Pesquisas Ambientais do Estado de São Paulo) a realizar o mapeamento das áreas de maior vulnerabilidade da Vila Sahy, um dos locais mais atingidos pelo desastre.

O trabalho constituiu em acompanhar os técnicos durante as vistorias, registrando as informações conforme solicitação. Os dois funcionários ficaram três dias no local.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia