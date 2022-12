Neste sábado (10), troque um panetone por 10 peças de roupa no bazar do Fundo Social

Neste sábado, dia 10, o Fundo Social de Solidariedade de Atibaia promove um bazar especial na Estação Solidária. A iniciativa, que visa arrecadar panetones para as famílias em situação de vulnerabilidade do município, propõe uma troca: quem doar um panetone de 500g poderá escolher até 10 peças de roupas do bazar mantido pelo Fundo Social.

(Imagem Ilustrativa: Nick de Partee por Unsplash)

Localizada no cruzamento da Avenida Jerônimo de Camargo com a Avenida São João, a Estação Solidária é um projeto desenvolvido pelo Fundo Social que funciona na sede da entidade, contando com um bazar onde as famílias cadastradas na rede socioassistencial do município podem escolher os itens que precisam, dentre utensílios domésticos, roupas, brinquedos, sapatos e roupas de cama, mesa e banho.

Além de organizar o bazar com as doações que recebe, o Fundo providencia o transporte das famílias que moram em bairros distantes, tendo contemplado moradores dos bairros do Portão, Morro do Mexerica, Fazenda Santa Izabel, Tanque e Cachoeira nas diversas edições realizadas ao longo de 2022, iniciativa que fez com que mais de 2 mil itens chegassem às mãos de quem mais precisa.

Com a grande quantidade de doações recebidas e em plena campanha de arrecadação de panetones para o Natal, o Fundo Social decidiu ampliar esse círculo de solidariedade, oferecendo a possibilidade de trocar um panetone de 500g por até 10 peças de roupa do bazar da Estação de Solidariedade.

A edição extraordinária de final de ano do bazar funcionará neste sábado, dia 10 de dezembro, das 9h às 12h. O endereço da estação solidária é Avenida São João, 613 (também acessível pela entrada de veículos na Av. Jerônimo de Camargo) e mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia