Atibaia terá evento de moda solidário em parceria com o Fundo Social de Solidariedade

Moda e solidariedade caminharão juntas em Atibaia nos dias 21 e 22 de novembro, com o evento que pretende movimentar o mercado e aquecer o comércio da cidade. A “Semana de Moda Atibaia – Solidariedade, essa é a moda” acontecerá no Cine Itá e, na abertura contará com a presença do modelo e empresário Carlos Casagrande.

(Foto: Reprodução/ Instagram)

O evento, que acontece em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, já foi realizado em anos anteriores, envolvendo dezenas de lojistas locais e contando com a participação de grandes nomes do mercado da moda no Brasil, como o modelo Paulo Zulu.

A ideia é arrecadar cestas básicas e panetones que serão entregues ao Fundo Social, para distribuição às famílias em situação de vulnerabilidade social de Atibaia.

Idealizada pelo modelo Luiz Hartwig, morador de Atibaia, a Semana de Moda já foi realizada nos anos 2005, 2006 e 2007, envolvendo dezenas de lojistas locais e contando com a participação de grandes nomes do mercado da moda no Brasil. Este ano, o evento ressurge com uma nova proposta: tornar-se também um evento solidário.

Para adquirir o ingresso, os interessados devem doar um panetone em uma das lojas participantes do desfile, que são: Miyuki Boutique, New Korium’s, Alessandra Haddad Semijoias, Espevitados, Noblesse, Nosso Desapego – Moda Sustentável e Camerelle.

No dia 21 de novembro o desfile terá início às 20h e, no dia 22, a partir das 16h. Participe e ajude o Fundo Social a proporcionar mais alegria às famílias neste Natal.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia