Clube do Fusca realiza encontro anual em Atibaia em abril

O estacionamento do Centro de Convenções de Atibaia ficará mais charmoso ao receber diversos modelos do carro mais amado do Brasil! O Clube do Fusca realizará seu encontro anual, em parceria com a Prefeitura, no dia 2 de abril, das 9h às 16h. Para entrada, é necessário doar 2kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O evento marca os 16 anos do Clube do Fusca de Atibaia, que desde 2010 é considerado de Utilidade Pública do município. O local terá muitas opções de lazer, além da praça de alimentação, comércio de peças e acessórios, sorteio de brindes e shows com as bandas Le Jam e D. Carlos.

Serão expostos Fuscas dos integrantes do clube de Atibaia e de outras cidades, mas também podem participar outros automóveis da linha Volkswagen e veículos antigos de qualquer marca, mantendo viva não só a história do Fusca, mas também da paixão por carros antigos.

SERVIÇO

ENCONTRO ANUAL E 16 ANOS DO CLUBE DO FUSCA

Data: 2 de abril

Horário: 9h às 16h

Local: Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia