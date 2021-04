Fundo Social iniciará arrecadação de tampinhas para Campanha de Inverno

O Fundo Social de Solidariedade de Atibaia vai promover, a partir de 3 de maio, a arrecadação de tampinhas de plástico em diversos pontos do município, com o objetivo de trocá-las por cobertores, em uma campanha beneficente que une sustentabilidade e assistência aos que mais precisam.

(Imagem Ilustrativa: Silas Camargo Silão por Pixabay)

A Campanha de Inverno busca ajudar a população em situação de vulnerabilidade social a enfrentar os períodos de frio. O Fundo Social, liderado pela primeira-dama Tamy Ono, pretende repassar as tampinhas arrecadadas a uma empresa parceira, a Lar Plásticos, que recolherá as tampas e as reverterá em cobertores novos, uma vez que, por causa da pandemia de Covid-19, não será possível a doação de roupas e cobertores usados neste ano.

Serão disponibilizados diversos pontos de arrecadação espalhados pela cidade, incluindo as escolas municipais, postos de saúde, SAAE, comércio, algumas empresas privadas e todas as Secretarias da Prefeitura, que serão as primeiras a receber as caixas nesta semana para depósito das tampas de plástico, cuja reciclagem tem gerado recursos para entidades assistenciais por meio de iniciativas que estimulam a coleta nos últimos anos. Todos os pontos de coleta serão divulgados nos próximos dias.

Quem tem condições de doar cobertores novos para serem distribuídos às pessoas necessitadas em Atibaia pode fazer a entrega diretamente na sede do Fundo Social: Av. São João, nº 613 (no cruzamento com a Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia