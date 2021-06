Fundo Social recebe 1º lote de cobertores da campanha “Tampinha Doada, Família Aquecida”

A campanha de inverno “Tampinha Doada, Família Aquecida”, que arrecada tampinhas de plástico para serem revertidas em cobertores na cidade de Atibaia, está indo de vento em popa. A primeira remessa de cobertores foi entregue ao Fundo Social de Solidariedade na última sexta-feira, 25 de junho, e será encaminhada para pessoas em situação de vulnerabilidade cadastradas no município.

A empresa Lar Plásticos é responsável por reverter o material reciclável em cobertores novos. Apenas no mês de maio, foram recolhidos 420 quilos de tampinhas, o que representou 63 cobertores para as famílias de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A campanha de arrecadação das tampinhas segue até agosto, com cerca de 200 pontos de coleta espalhados pela cidade, incluindo escolas municipais, postos de saúde, SAAE, condomínios, secretarias municipais e comércios de diversos setores, que aderiram de forma maciça à Campanha de Inverno.

Quem tem condições de doar cobertores para serem distribuídos às pessoas necessitadas em Atibaia pode fazer a entrega diretamente na sede do Fundo Social: Av. São João, nº 613 (no cruzamento com a Av. Jerônimo de Camargo). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone: (11) 4412-8220.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia