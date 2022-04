Agentes da Guarda Civil Municipal concluem curso de Patrulhamento Tático (PATAMO)

A GCM de Atibaia, representada pelo Inspetor Erick e 1º Cl. Augusto, participou do 7º Curso de Patrulhamento Tático Motorizado (PATAMO), que capacita os agentes para executar tarefas de resposta imediata, patrulhamento ostensivo em áreas de alto risco, no apoio a ações policiais de risco e suporte técnico em ocorrências de alto grau de periculosidade. Participaram guardas civis municipais de 48 cidades de 12 estados.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A formatura aconteceu no último domingo (24), após 20 dias de treinamentos intensos no modelo internato. O curso exigiu muito da parte física e psicológica dos guardas, 103 alunos iniciaram o curso, mas apenas 60 concluíram.

As técnicas e métodos de trabalho aplicadas no período de curso serão repassadas aos outros componentes da corporação através do Estágio de Qualificação Profissional. Na próxima segunda-feira (2), mais dois GCMs da ROMU participarão do curso de PATAMO na cidade de Jandira-SP, percursora do curso no Brasil.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia