Muralha Digital de Atibaia é expandida para mais dez bairros e monitoramento recebe ampliação

A Prefeitura de Atibaia instalou, em 2022, 26 totens de segurança em locais estratégicos da cidade, como escolas, praças e vias principais. Munidos de câmeras de monitoramento, botão de pânico e integração direta dos munícipes junto ao Centro de Operações de Inteligência (COI) operado pela Guarda Civil Municipal, os equipamentos garantem monitoramento contínuo (24 horas por dia) e inteligente para respostas mais rápidas das forças de segurança em caso de ocorrências, emergências, denúncias ou comunicação de crimes em curso, inibindo crimes e fortalecendo a segurança na cidade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Quando se trata de tecnologia aliada à Segurança Pública, Atibaia é referência com o COI, estrutura composta pela Muralha Digital, expandida para mais dez bairros do município; e pelo sistema de monitoramento nas vias da cidade, que recebeu investimento do Governo para ampliação de 70% de câmeras de monitoramento interno.

A Administração Municipal ainda investiu na aquisição de armas para serem utilizadas pelas equipes táticas da Guarda Civil Municipal (GCM), como as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU) e a Patrulha Rural, caso haja necessidade de combater crimes de maior potencial ofensivo. Foram adquiridas quatro armas, sendo dois fuzis (carabinas) T4 Semi-Auto, Calibre 5,56 de 11,5 polegadas e dois fuzis (carabinas) T4 Semi-Auto, Calibre 5,56 de 14,5 polegadas. E a Secretaria de Segurança Pública de Atibaia também recebeu: uma caminhonete, um drone, escudos, decibelímetros (medidores de volume de som) e intercomunicadores.

A Prefeitura ainda reformou e cedeu um hangar à Polícia Rodoviária Federal (PRF) no Aeródromo Municipal Dr. Olavo Amorim Silveira – espaço que atualmente serve de base de apoio para a realização de operações aéreas da corporação no Estado. Isso permitiu à cidade receber, na última semana de 2022, um helicóptero modelo AW119Kx Koala, o primeiro da PRF no Estado, para reforço do patrulhamento das rodovias federais em território paulista e que também será disponibilizado para forças policiais de toda a região.

A aeronave, fabricada nos EUA, tem capacidade para transportar até oito pessoas e é equipada com tecnologia e recursos modernos e, por isso, pode ser utilizada em diversas ocorrências, não apenas envolvendo questões de Segurança Pública, mas também em combates a incêndios e ainda no atendimento aeromédico, como no resgate de vítimas de acidentes graves de trânsito, por exemplo.

A Prefeitura de Atibaia ainda mantém vários programas de rondas, como as Rondas Ostensivas Municipais (ROMU), o Grupamento de Apoio com Motocicleta (GAM), o Canil Municipal, a Patrulha Maria da Penha e a Patrulha Rural, e vem investindo constantemente na ampliação do patrulhamento pela Guarda Civil Municipal e em ações conjuntas com o Gabinete de Gestão Integrada de Segurança Pública (GGI Atibaia) – uma das principais iniciativas de sucesso do município nessa área por ter proporcionado o trabalho integrado das forças de segurança.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia