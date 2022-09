Totens espalhados por escolas e ruas reforçam monitoramento em Atibaia

Atibaia conta agora com o funcionamento totens de segurança espalhados pela cidade em locais como escolas, praças e ruas. Munidos de câmeras de monitoramento e integração direta com o sistema da Guarda Municipal, o objetivo dos equipamentos é inibir e registrar ocorrências de delitos.

Os totens estão funcionando desde o começo do mês de setembro no caso dos localizados nas praças e ruas e desde o final de agosto nas escolas.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Os 26 equipamentos permitem monitoramento contínuo (24 horas por dia) e inteligente para respostas mais rápidas das forças de segurança no caso de ocorrências, além de divulgar avisos e informes de campanhas educativas e preventivas à população. Nas escolas, eles contribuem para prevenir a ocorrência de crimes em geral, invasões e danos ao patrimônio público, aumentando a segurança das crianças.

Além das câmeras, os equipamentos também permitem a comunicação direta de munícipes com o sistema de monitoramento do Centro de Operações e Inteligência – COI para o caso de ocorrências, emergências, denúncias ou comunicação de crimes em curso. Ao inibir a ocorrência de crimes em seu redor e permitir respostas mais rápidas das forças de segurança, o equipamento e o sistema inteligente de monitoramento e vigilância oferecem aos moradores uma sensação de maior segurança e tranquilidade, contribuindo para a redução dos índices de crimes e para o bem-estar da população.

A administração dos totens está a cargo de uma parceria entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança Pública (SSP). Cada totem possui altura entre 3,60 m e 4,40 m, sendo em aço carbono com estrutura única e resistente a atos de vandalismo; sistema de alto-falantes de alta potência e dispositivo luminoso tipo giroflex; botão e sistema de áudio para comunicação da central de monitoramento com o público local; sistema de reprodução de mensagens de áudio pré-gravadas para divulgação de avisos e informes de campanhas educativas e preventivas; sistema de câmeras com visão 360° simultâneo para monitoramento contínuo e gravação das imagens.

Os totens estão instalados em 16 escolas municipais: CIEM I, CIEM II, Escola Prof. Francisco da Silveira Bueno, Escola Prof. Guilherme Pileggi Contesini, Escola Prof. Licinio Carpinelli, Escola Profª. Maria Helena Faria Ferraz, Escola Estudante Nelson Jose Pedroso, Escola Educador Paulo Freire, Escola Rosiris Maria Andreucci Stopa, Escola Prefeito Takao Ono, Escola Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera, Escola Walda Paolinetti Lozasso, Escola Professor Waldemar Bastos Buhler, Escola Prefeito Walter Engrácia De Oliveira, Escola Prefeito Gilberto Sant’Anna e Escola Profª. Maria José Cintra dos Santos.

E 10 praças e esquinas de avenidas importantes: Av. São João x Av. Jeronimo de Camargo; Av. Jerônimo de Camargo x Av. Cinamomos (Jardim dos Pinheiros); Rua José Pires x Rua Thomé Franco (Mercado Municipal); Al. Lucas Nogueira Garcez x Rua Vladimir Herzog; Al. Lucas Nogueira Garcez (Rotatória do Centro de Convenções); Al. Lucas Nogueira Garcez x Rua Alfredo André; Av. Dona Gertrudes x Rua Yolando Mallozi; Av. Santana x Rua Comendador Jácomo Antonio La Selva (Pouso de Asa Delta) e Av. Jerônimo de Camargo, 5900 (Entrada Caetetuba).

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia