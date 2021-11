GCM apreende adolescente por tráfico de drogas no Bairro do Tanque

Um adolescente de 15 anos foi apreendido por equipes especializadas da Guarda Civil Municipal de Atibaia após ser flagrado comercializando entorpecentes, na noite da última quinta-feira (4), no bairro do Tanque.

Guardas municipais (equipes de ROMU, GAM e CANIL) realizavam uma ação conjunta de combate ao tráfico de drogas quando viram o menor com uma sacola na mão, em atitude suspeita. Ao perceber a aproximação das motocicletas, ele correu em direção a uma área de mata para tentar fugir, mas acabou sendo detido pelas equipes que estavam posicionadas em pontos estratégicos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a GCM, na sacola que estava com o adolescente foram encontradas porções de maconha, cocaína e crack, além de uma quantia em dinheiro e um aparelho celular.

Ao ser questionado pelos guardas, ele relatou que era o responsável por gerenciar o comércio de entorpecentes naquele ponto e que em sua residência havia mais materiais ilícitos.

Na casa do menor, a mãe dele permitiu a recolha das mochilas do filho. Nas bolsas estavam mais drogas e materiais utilizados para o preparo das porções comercializadas. No total, foram apreendidas 269 porções de maconha, 207 pedras de crack, 14 porções de cocaína e R$ 260,00 em espécie.

O menor foi encaminhado para a Delegacia de Polícia, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia