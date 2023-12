Guardas Municipais de Atibaia agem rápido e salvam bebê de engasgamento

Graças à rápida ação da Equipe de Rondas Municipais Com Apoio de Motocicletas (ROMUCAM) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Atibaia, durante o patrulhamento preventivo no bairro Alvinópolis, a pequena Zoe, de 6 meses, foi salva após sofrer uma broncoaspiração ao ingerir leite. Os guardas Nascimento e Barbosa se depararam com duas mulheres pedindo socorro para desengasgar uma bebê, que estava na residência. No local, Zoe já estava desacordada e apresentando cianose – coloração arroxeada dos lábios em virtude de alterações na oxigenação.

Os guardas realizaram imediatamente os procedimentos de liberação das vias aéreas, por meio das manobras de Heimlich, ação rápida de primeiros socorros para tratar asfixia por obstrução das vias respiratórias superiores por corpo estranho, em crianças tipicamente com alimentos ou brinquedos.



“Eu confiei nos guardas e entreguei minha filha, pois acreditei que eles poderiam ajudá-la. Foi um verdadeiro milagre eles estarem ali, justamente na hora que eu precisei de ajuda. A Zoe está bem, e eu agradeço muito tudo o que fizeram pela minha filha”, conta Natasha, mãe da pequena Zoe.

Após desengasgar a bebê, os guardas perceberam que ela ainda apresentava dificuldades na respiração. Diante da gravidade, compreendendo que cada minuto era crucial contra a broncoaspiração, a equipe levou Zoe até o pronto-socorro da Santa Casa de Atibaia. No hospital, Zoe apresentou um novo desmaio, sendo necessário que a equipe médica realizasse novamente os procedimentos necessários para a estabilização da criança. Após ser reanimada e estabilizada, ela permaneceu em observação para a realização de mais exames.

“Ela havia broncoaspirado o leite e se não fossem as manobras bem aplicadas, além da rapidez no regaste, a bebê poderia ter evoluído a óbito. Sou pai e fiz pela Zoe o mesmo que faria pela minha filha. No momento eu não pensei, só pegamos a criança e levamos ao hospital. Acredito muito que deveria estar ali naquele momento e horário fazendo esse patrulhamento”, relata Nascimento.

Após Zoe ser avaliada pela equipe médica pediátrica, a Guarda Municipal foi informada que a ação rápida nos primeiros socorros e o encaminhamento ágil da criança até o hospital foram motivos que tornaram possível salvá-la. “Uma ocorrência envolvendo uma vida é uma sensação indescritível. Não há palavras que possam expressar a satisfação pessoal, a alegria, ainda mais quando envolve um bebezinho que está começando a vida. A gente pensa em tudo, poderia ser meu filho. É uma experiência incrível para compartilhar com meus colegas e futuros guardas”, conta Barbosa.

