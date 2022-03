GGI intensifica fiscalização e ações no trânsito em Atibaia

O Gabinete de Gestão Integrada de Atibaia (GGI) vem intensificando as ações de fiscalização e prevenção em diversos bairros e escolas da cidade com o objetivo de verificar as condições de circulação dos veículos que possam colocar em risco a segurança no trânsito de toda a coletividade.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na última terça-feira (22), o GGI realizou ações de controle e verificação na Estrada Juca Sanches, no Boa Vista, além dos bairros Jardim Brogotá, Jardim dos Pinheiros, Av. Jerônimo de Camargo e Av. Takao Ono, na Estância Lynce, além de fiscalização intensa no entorno das Escolas Constantino Simões de Lima, Profª. Fulvia Cancherini Fazzio e Aguiar Peçanha, em apoio aos agentes de Trânsito da Secretaria de Mobilidade e Planejamento Urbano. Foram abordados 17 veículos, 20 motos, 1 auto de infração de trânsito e uma recolha.

No dia 18 de março, na parte da manhã, GCMs realizaram fiscalização na Rua Pedro Salgado, no Alvinópolis. Durante a ação, 1 motocicleta foi recolhida por escapamento adulterado, 1 veículo recolhido por transporte irregular, 8 autuações de motofrete por falta de alvará, 3 vans escolares, 30 motos, 5 táxis e 4 mototáxis foram fiscalizados.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia