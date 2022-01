GGI realiza força-tarefa para combater perturbação de sossego em Atibaia

O Gabinete de Gestão Integrada de Segurança (GGI) desencadeou durante o fim de semana mais uma etapa da “Operação Sossego” para coibir a ocorrência de perturbação de sossego e fiscalizar veículos que emitem ruídos que ultrapassam o permitido pela legislação.

A força-tarefa reuniu a Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal e teve foco na Av. Pref. Antônio Júlio Toledo de Garcia Lopes (Antiga Av. Copacabana), no Bairro Jardim Cerejeiras. No local, foram registradas denúncias de concentração de pessoas gerando perturbação do sossego público.

(Foto: Reprodução/Site Prefeitura de Atibaia)

No geral, a operação de três dias terminou com redução nos registros de chamados por perturbação do sossego. Cerca de 30 motocicletas e 10 veículos foram apreendidos por estarem em desacordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e com a Lei Complementar nº 808/19, Lei do Silêncio.

A Secretaria de Segurança Pública de Atibaia ressalta aos munícipes que as denúncias de perturbação de sossego devem ser feitas à Guarda Civil Municipal pelo telefone 153 ou à Polícia Militar, pelo 190. Outras operações devem acontecer no próximo final de semana.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia