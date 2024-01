Agricultura de SP debate ações para incentivar produtores de morango de Atibaia e Jarinu

Discutir ações de incentivo à região de Atibaia e Jarinu. Esse foi o tema da reunião, realizada na última quinta-feira (11/01), na sede da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo com a Associação de Hortifrutigranjeiros dos municípios, representada por Osvaldo Maziero.

Entre os assuntos destacados no encontro estão o aprimoramento das Casas de Agricultura, iniciativa da Coordenadoria de Assistência Técnica Integral (CATI); treinamento e especialização de mão de obra rural; certificação de produtos e transformação digital na assistência técnica.

(Foto: Assessoria de Comunicação Secretaria de Agricultura de SP)

A cidade de Atibaia foi pioneira na produção de morangos em escala comercial no Estado de São Paulo. O plantio da fruta começou entre as décadas de 1950 e 1960 e foi introduzido por imigrantes japoneses. De acordo com a associação, atualmente a cidade conta com 180 famílias que cultivam o morango, mantendo o legado entre antigos e novos produtores. Em 2021, a safra total de morangos da cidade atingiu três milhões de pés da fruta, com a média entre 500 a 800 gramas da fruta colhidas por pé.

A cada ano, a CATI produz cerca de 30 mil matrizes de morango com alta qualidade genética e sanitária no Laboratório de Micropropagação, no município de Tietê. Grande parte da produção é destinada à associação de produtores de Atibaia e Jarinu.

Recentemente, a cidade passou a cultivar o morango fênix, espécie que foi desenvolvida em parceria com a Embrapa e é mais resistente a pragas, dura mais após a colheita e é mais doce. São previstas de 4 a 5 mil matrizes, que gerarão 1,5 milhões de mudas.

42ª Festa de Flores e Morangos

A 42ª edição da tradicional Festa de Flores e Morangos de Atibaia acontece de 29 e 30 de junho e 06, 07, 13 e 14 de julho de 2024, no Parque do Morango Duílio Maziero, localizado no Campo dos Aleixos, em Atibaia.

A última edição atraiu mais de 100 mil visitantes para o evento. A expectativa da organização da Festa de Flores e Morangos de Atibaia para 2024 é de movimentar o mercado de produção de morango e que seja comercializado e consumido no evento cerca de 80 toneladas da fruta.

O visitante da Festa de Flores e Morangos de Atibaia tem a oportunidade de adquirir, tanto as flores, plantas e morangos diretamente dos produtores, com produtos frescos e selecionados. São mais de quarenta expositores de flores e plantas e cinco estandes representando os produtores de morangos ligados a Associação dos Produtores de Morangos e Hortifrutigranjeiros de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Comunicação Secretaria de Agricultura de SP