Após entrega de mil chocolates, campanha Tampinha do Bem foca em arrecadações para o inverno

A Prefeitura da Estância de Atibaia entregou mais de mil chocolates para crianças carentes e entidades do município nesta Páscoa. Os chocolates foram adquiridos por meio de doações e pela campanha Tampinha do Bem, que arrecada tampas plásticas e troca por itens para famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Encerrada a arrecadação de Páscoa, a campanha Tampinha do Bem, realizada pelo Fundo Social de Solidariedade, já está em clima de inverno. As coletas deste período do ano serão trocadas por cobertores novos para doação a quem mais precisa, unindo solidariedade e sustentabilidade.

A iniciativa de coleta de tampinhas plásticas foi lançada na cidade de Atibaia em maio de 2021 com a meta de arrecadar cobertores para o inverno, recebendo o nome de “Tampinha doada, família aquecida”. Mas o sucesso foi tão grande que o Fundo Social decidiu tornar a arrecadação uma ação permanente e, atualmente, são diversos pontos de coleta espalhados pela cidade (Veja a relação abaixo).

As remessas de tampinhas são repassadas pelo Fundo Social a uma empresa parceira, a Lar Plásticos, que as pesa e troca o valor equivalente em itens solicitados pelo Fundo Social nas campanhas de arrecadação promovidas pela entidade ao longo do ano. Participe!

Confira os pontos de coleta da campanha Tampinha do Bem:

Abrapec

Avenida da Saudade, 82 – Centro

Academia Crossfit

Rua Rubéns Paiva, 532 – Vila Giglio

Academia Lucena

Al. Lucas Nogueira Garcez, 2900 – Jardim Paulista

Academia O Boto Cor de Rosa: Exclusiva para Mulheres

Rua Clóvis Soares, 713 – Alvinópolis

Açougue Carlos e Cileide

Praça 24 de Julho, 129 – Alvinópolis

Applebee’s

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1537

Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Atibaia

R. Doutor Eurico de Souza Pereira, 124 – Alvinópolis

Associação de Desenvolvimento Esportivo, Social e Educacional (ADESE)

Av. São Paulo, 1031

Associação dos Artesãos

Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

Associação dos Feirantes

Feiras da cidade

Associação Paulo Alvim de Judo (Apaja)

Rua Clóvis Soares, 625 – Jardim Alvinópolis

Atibaia Saneamento Iguá

Rua Anicreto, 50 – Recreio Estoril

Atibolos

Rua Iolando Malozzi, 685 – Alvinópolis

Augustus Restaurante

R. José Bim, 563 – Centro

Barbearia Sousa Ramos

Av. Atibaia, 489 – Atibaia Jardim

Brechó

Rua Bartolomeu Peranovich, 430 (Próximo a Santa Casa)

Brechó Desapego da Vovó

Rua Adolfo André, 1509

Cabeleireiro Ronaldo

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo, 1207 – Caetetuba

Café do Paulão

R. José Pires, 80 – Centro

Caio Lan House

R. Pacaembu, 25 – Jardim Imperial

Cantina Escola Vanguarda

Rua Dona Gertrudes, 559 – Alvinópolis

Cartório de Registro Imóveis e Anexos

Rua Castro Fafe, 255 – 2º andar – Centro

Casa das Fraldas

R. João Pires, 25 – Centro

Centro de Capacitação Profissional – Unidade I

Av. Imperial, 1185

Centro de Capacitação Profissional – Unidade II

Av. Joviano Alvim, 112 – Jardim Imperial

Centro Dia do Idoso – CDI

Rua Chuva de Ouro, s/n – Nova Atibaia/Jardim Cerejeiras

Colégio Cefi

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 1928 – Jardim Suíça

Colégio COC

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 4720 – Jardim Paulista

Rua Eneide, 210 – Jardim Eneide

Rua Antônio da Cunha Leite, 2395 – Portão

Colégio Objetivo

Avenida Santana, 161 – Vila Thais

Colégio Populus

R. Dr. Euríco de Souza Pereira, 139 – Alvinópolis

Condomínio Centro Empresarial Dom Pedro

Rod. Dom Pedro I, KM 73 – Mato Dentro

Condomínio Figueira Garden

Bairro do Tanque

Condomínio Santa Mônica

Rua da Imprensa, 163 – Jardim Terceiro Centenario

Condomínio Shamballa

Estr. Hisaichi Takebayashi, 10.000 – Usina

Conselho Tutelar

Rua Adolfo André, 2007 – Vila Rica

Construtora Saab

Av. Santana, 3155 – Nova Gardênia

Curumim

Praça Povo, s/n – Caetetuba

Dedel Motos

Av. Jerônimo de Camargo, 4640 – Vila Santo Antônio

Av. Engenheiro Silvio Alvim Soares, 351 – Alvinópolis

Doce Roça

Al. Lucas Nogueira Garcez, 7568

Doçura e Cia

Rua Clóvis Soares, 398 – Alvinópolis

Drogaria Sol Nascente

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcês, 1651 – Vila Thais

R. Dr. Zeferino Alves do Amaral, 1225 – Centro

Escola de Inglês Meu Espaço

Alameda Lucas Nogueira Garcez, 2032

Escola Primeiros Passos

R. Luiz Alberto Vieira dos Santos, 65 – Vila Santista

Escola Terra Brasil

Av. Cel Ernesto Andrade Alves, 41 – Ressaca

Espaço Atibaia Outlet

Rodovia Fernão Dias, S/N – Parque Fernão Dias

Estação Atibaia

Av. Jerônimo de Camargo, 6308 – V. Santo Antônio

Espaço Crescer

R. das Camélias, 520 – Chácaras Fernão Dias

Facilita

Rua Castro Fafe, 295 – Centro

Fazenda Paraíso

Rod. Fernão Dias, s/n – Km 52 – Portão

Feira de Artesanato (aos sábados)

Balneário Municipal – Av. dos Bandeirantes, 564 – Vila Junqueira

Freios Online

Avenida Joviano Alvim, 866 – Jardim Brasil, Sax Modas, Rua José Alvim, 48 Centro

GB Outlet

Rua Clóvis Soares, 123

Grupo Escoteiro Pedra Grande de Atibaia

Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

Hélcio Banca

Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 2895 – Jardim Paulista

Hotel Bourbon Atibaia

Rodovia Fernão Dias, km 37,5 – Jardim Boa Vista

Hotel Residence Atibaia

Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 4746 – Jardim Itapetinga

Hotel Tauá

Rod. Dom Pedro I, km 86 – Rio Abaixo

Hyundai Atibaia

R. Alfredo André, 815

Igreja Brasil para Cristãos

Av. Santana, 2853 – Nova Gardênia

Igreja Matriz

Praça Claudino Alves, s/n

Igreja Pastor Paulo Ministério Voz do Louvor

Av. Atibaia, 320 – Atibaia Jardim

Info Play

Rua João Pires, 72 – Centro

Lanchonete da Faat

Av. Nove de Julho, 288 – Centro

Laura Pilates

Alameda Lucas Nogueira Garcez, 3565, sala 01

Lava Rápido Paulo

R. Castro Fafe, 127 – Centro

Leonardi Pré Fabricados

Rodovia Dom Pedro I, km 82,3 – Rio Abaixo

Litens

Rodovia Dom Pedro I, km 87,5 – Ponte Alta

Marmitaria

R. Avelino Antonio de Campos, 302

Matsu Produtos Agropecuários

R. Antônio da Cunha Leite, 2245 – Portão

McDonald’s

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 1461-1471 – Vila Thais

Rod. Fernão Dias, km 40 – Alvinópolis

Meu Espaço Linguístico

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 2032 – Jardim Paulista

Multienergia Materiais e Instalações Elétricas

Avenida São João, 1738 – Ponte

Não + Pelos

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 3995 – Sala 4 – Jardim Paulista

Nikko Beauty Company

Praça Sebastião Teixeira, 50 – Alvinópolis

Nissan

Rua Alfredo André, 615 – Jardim Brasil

Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz

Av. da Saudade, 104 – Centro

Núcleo Espírita Bitencourt Sampaio

Rua Sebastião Peranovich, 233 – Jardim do Lago

Orquidário Takebayashi

Estrada Hisaichi Takebayashi, 1675 – Jardim Colonial

Ouvidoria Geral do Município

Rua Castro Fafe, 295 – 2º andar

Padaria Simas

Av. Dona Gertrudes, 1186 – Alvinópolis

Pastel & Cia

R. Dr. Olímpio da Paixão, 136 – Centro

Pastelaria do Porquinho

R. Benedito de Almeida Bueno, 568 – Centro

Ponto 5 Pneus

R. Alfredo André, 695

Posto Morumbi

Av. Jerônimo de Camargo, 6781 – Recreio Estoril

Quitanda Jireh

Rua Avelino Antônio de Campos 330 – Chácaras Fernão Dias

Sabores do Brasil

Avenida Nove de Julho, 346 – Centro

Salão Meire Medeiros

Rua José Bonifácio, 100 – Centro

Sapataria Moura

Rua Adolfo André, 575 – Centro

Sax Modas

Rua José Alvim, 48 – Centro

Sindicato de Metalúrgicos de Bragança – sub sede Atibaia

R. João Paulino dos Santos, 244 – Atibaia Jardim

Sinto Atibaia

Estrada Municipal Yuzuru Nagai, 1 – Ponte Alta

Sítio Flores

Tanque

Spaço Sanches Fisioterapia

Avenida Dona Gertrudes, 1233 – Alvinópolis

Spani Atacadista

Rod. Fernão Dias, km 40

Street Park

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 3990 – Itapetinga

Supermercado Nagumo – Vila Gligio

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 2827 – Jardim Paulista

Sunset Arena

R. Miguel Doratiotto, 215 – Atibaia Jardim

Toda Luz Materiais Elétricos

Iluminação e Automação, Av. São João, 349 – Centro

Total Fiat

Av. Alfredo André, 685

Universal Relojoaria

R. Tomé Franco, 154 – Centro

Vest Casa

Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, 126 – Jardim São Felipe

YD Lanchonete

Av. São João, 215 – Centro

YÁZIGI ATIBAIA

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1209 – Vila Thais

Secretarias Municipais:

– Administração, Educação, Saúde, Recursos Humanos: Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica

– Agricultura, Serviços: Estrada Municipal Juca Sanches, 400 – Jardim Brogotá

– Cultura: Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret – Al. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thaís

– Governo, Gabinete, Assuntos Jurídicos: Av. Nove de Julho, 185 – Centro

– SADS: Rua Zeferino Alves do Amaral, 78 – Centro

– Segurança: Rua Adolfo André, 1792 – Vila Rica

SAAE Atibaia

Praça Roberto Gomes Barbosa – Centro

Unidades de saúde:

US Santa Clara

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952/(11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4412-8412

UBS Caetetuba – Maria Pinpinato Dolci

R. Califórnia, s/n – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2059

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Portão – Majuca Macedo

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337/ (11) 4416-1420

UBS Usina – Dr. Herconides Martins de Oliveira

Estr. Hisaichi Takebayashi, 8.000 – Usina

(11) 4416-4861

USF Cachoeira – José Francisco Faria

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781/(11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065

USF Itapetinga

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811/4418-2067/(11) 4413-0221

USF Jardim Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo

R. João Neto, 580 – Maracanã

(11) 4415-1690

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Escolas e Creches:

CIEM – Centro Integrado De Educação Municipal

Rua da Imprensa, 165 – Jd. Terceiro Centenário

(11) 4414-5380 / 4412- 9957

CIEM II

Av. Industrial Walter Kloth, 1135-1035

Centro de Referência da Educação Prefeito Flávio Callegari

Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica

(11) 4414-3430

CEI Irene Janussi Franco

Rua Vereador Pedro Tacco, s/nº – Centro

(11) 4411-7083

CEI Professora Judith Graciano

Rua João Umbelino, 16 – Jardim Alvinópolis

(11) 4411-7107

CEI Maria José Borges Russomanno

Rua Antônio Sebastião Garcia Lopes, 460 – Jd das Cerejeiras

(11) 4411-9403

CEI Diretora Zilda Aparecida Silveira

Rua Bela Vista, 79 – Jardim Imperial

(11) 4411-8813

CEI Sebastião Poloni

Rua Antônio Cunha Leite, 2005C, Bairro do Portão

(11) 4412-5729

EE Francisco de Aguiar Peçanha

Rua João Neto, 580

EE José Alvim

Praça Guilherme Gonçalves – Centro

(11) 9 1133-9042

EM Diretora Eleonor de Barros

Rua Vereador Pedro Tacco, 148 – Centro

(11) 4412-7671

EM Professora Ercília Aparecida Bacci

Av. Jerônimo de Camargo, s/n° – CTB – Jardim Maracanã

(11) 4415-2117

EM Felipe Patacho Callegari

Rua Tóquio, s/n° – Jardim Imperial

(11) 4412-7953

EM Florêncio Pires de Camargo

Praça Três Poderes, s/n° – Centro

(11) 4411-9262

EM Professor Licínio Carpinelli

Rua Fernão Dias, 471 – Jardim das Cerejeiras

(11) 4411-0274 / 4413- 9406

EM Professora Maria de Paula Posso

Rua Antonio da Cunha Leite, s/n° – Portão

(11) 4416-9270

EM Professora Maria José Maia de Toledo

Av. Major Alvim, s/n° – Alvinópolis

(11) 4412-2145

EM Professora Rosa Stávale Garcia

Rua Dulcídio Camargo Gonçalves, s/n° – Tanque

(11) 4416-1462

EM Catarina Maria dos Reis

Estrada dos Pintos, s/nº – Atibaia Vista da Montanha

(11) 4416-3493

EM Professor Francisco da Silveira Bueno

Rua Benedito Cirineu Mendes, s/n° – Jardim Alvinópolis

(11) 4412-7510 / 4413- 6702

EM Doutor José Aparecido Ferreira Franco

Rua Dr. Lourenço de Sá Albuquerque, s/n° – Jardim Brasil

(11) 4412-7824

EM Professora Maria Cecília de Lima

Estrada Municipal do Guaxinduva, s/nº – Guaxinduva

(11) 4402-3011

EM Professor Pedro de Alcântara Santos Silva

Rua das Lantanas, 50 – Jardim Estância Brasil

(11) 4411-0714

EM Professora Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim

Estrada Fazenda Sul Brasil, s/nº – CTB – São Roque

(11) 4411-4778

EM Professora Rosiris Maria Andreucci Stopa

Rua Anna Mathias Vairo, 75 – Campos de Atibaia

(11) 4412-5149

EM Padre Armando Tamassia

Rua Tóquio, 401 – Jardim das Cerejeiras

(11) 4412-7608 / 4413- 9474

EE. Padre Mateus Nunes Siqueira

R. California, 90 – Caetetuba

(11) 9 8895-3660

EM Prefeito Gilberto Sant’anna

Rua Nazareno Rossi, s/nº – Vila Boa Esperança – Tanque

(11) 4416-2000

EM Professor Guilherme Pileggi Contesini

Rua Emidio Fazzio, 75 – Jardim Alvinópolis

(11) 4411-9969

EM Ignácio Borges

Av. Maria Luiza Rocca Borges, s/nº – Rio Acima

(11) 4413- 0888 / 4415- 2117

EM Professora Maria Helena Faria Ferraz

Av. Terceiro Centenário, 295 – Jardim Terceiro Centenário

(11) 4411-6164 / 4413- 9822

EM Professora Maria José Cintra dos Santos

Rua João Neto, 400 – Jardim Maracanã

(11) 4415-2242

EM Estudante Nelson José Pedroso

Rua Antonio da Cunha Leite, 1.835 – Portão

(11) 4416-3311

EM Nize de Souza Barbosa Paccini

Rua Sueli Ap Leite Nogueira, s/nº – Ribeirão dos Porcos

(11) 4402-4026 / 4414- 3424

EM Educador Paulo Freire

Estrada Hisaichi Takebayashi, 8.500 – Usina

(11) 4416-4303

EM Professora Serafina de Luca Cherfen

Rua Marechal Rondon, s/nº – Recreio Estoril

(11) 4412-7024 / 4413- 9820

EM Prefeito Takao Ono

Rua Buenos Aires, s/nº – Jardim das Cerejeiras

(11) 4418-3167 / 4402- 0023

EM Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera

Rua Dona Ana Pires, s/nº – Jardim das Cerejeiras

(11) 4413-4399

EM Professora Walda Paolinetti Lozasso

Rua das Esmeraldas, 1113 – Chácaras Fernão Dias

(11) 4416-2059

EM Professor Waldemar Bastos Buhler

Rua Pacaembú, 185º – Jardim Imperial

(11) 4412-4634

EM Prefeito Walter Engrácia de Oliveira

Rua Carlos Rado Paternost, 61 – Jardim das Cerejeiras

(11) 4412-4315 / 4412-1918

Creche Comunitário Asa

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 130 – Alvinópolis

Creche Comunitária Beija-Flor

Rua Humberto Fumani, 410 – Tanque

Creche Comunitária Mãe Natureza Unidade 1

Av. Santana, 3085 – Itapetinga

(11) 4402-7304

Creche Comunitária Mãe Natureza Unidade 2 (Berçário)

Av. Santana, 2900 – Itapetinga

(11) 4411-6023

Creche Comunitária Raio de Sol

Rua Avelino Antonio de Campos, 225 – Caetetuba

Creche Comunitária São Felipe

Rua Anna Mathias Vairo, s/n – Jardim São Felipe

Creche Sonho Meu

Estrada Santa Maria do Laranjal – Laranjal

*Atualizado em 31 de janeiro de 2023, às 12h30

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia