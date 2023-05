Atibaia 358 anos: inscrições para exploração de barracas seguem até o dia 6 de junho

A Prefeitura de Atibaia abriu inscrições para que entidades de cunho cultural, esportivo, religioso ou assistencial possam participar, com exploração de barracas de produtos alimentícios, do evento em comemoração aos 583 anos de Atibaia, que acontecerá no Centro de Convenções. Os interessados têm até o dia 6 de junho para realizar a inscrição por meio da plataforma eletrônica 1Doc.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A inscrição, o sorteio e a exploração das barracas são gratuitos, não havendo taxas de qualquer espécie. Estarão disponíveis 30 vagas para os eventos que acontecerão de 23 a 25 de junho, das 17h às 23h, no Centro de Convenções, com shows de Vitor Kley, Diogo Nogueira e Daniel.

Poderão participar as entidades estabelecidas no município há, pelo menos, um ano, comprovado por meio do CNPJ. As entidades interessadas deverão anexar, no pedido enviado via 1Doc, os seguintes documentos: solicitação de inscrição para o sorteio com papel timbrado da entidade; cópia atualizada do cartão CNPJ da entidade; cópia atualizada da Ata de Posse ou Ato de Nomeação do representante legal da entidade; e cópia do RG ou CNH do responsável legal pela entidade. Vale ressaltar que o Fundo Social de Solidariedade não precisará participar desse processo.

O sorteio acontecerá no dia 7 de junho, a partir das 18h, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, 51, Centro), público e aberto a toda a população. É obrigatória a presença de representante legal da entidade devidamente constituído, com o nome constando ao menos na diretoria da entidade, portando RG ou CNH no momento do sorteio, não sendo aceitos membros de uma mesma diretoria representando mais de uma entidade. Além das vencedoras, serão sorteadas cinco vagas para suplentes, garantindo o preenchimento da vaga caso alguma entidade desista da barraca após o encerramento do processo ou durante o evento.

A Prefeitura ressalta que é proibida a venda de qualquer mercadoria que não seja de gênero alimentício e bebida devidamente autorizada em decreto próprio e que não será permitida a venda de garrafas de vidro para o público.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia