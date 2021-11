Atibaia abre inscrições para membros do Conselho Municipal do Idoso

De 3 a 16 de novembro, estão abertas as inscrições para membros do Conselho Municipal de Direitos da Pessoa Idosa – CMDPI. Os interessados em participar devem comparecer na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (Av. Zeferino Alves do Amaral, 78 Centro) de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h, portando os seguintes documentos: RG, CPF, comprovante de residência em Atibaia e, para menores de 60 anos, o título de eleitor e declaração de entidade não governamental que comprove a atuação no campo da promoção e defesa dos direitos ou atendimento da pessoa idosa.

Promovida pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, a eleição será realizada no dia 4 de dezembro, das 8h às 16h – no mesmo local de inscrição – e definirá os membros para o biênio 2022/2024. Para compor a gestão, serão eleitos cinco titulares e cinco suplentes da sociedade civil. O Conselho ainda é composto pelo mesmo número de titulares e suplentes membros do Poder Público, indicados pelas respectivas Pastas.

Entre as atuações, o Conselho Municipal é responsável por propor e monitorar políticas públicas destinadas às pessoas idosas de Atibaia.

Centro de Convivência da Terceira Idade

Pensando ainda mais na saúde e no lazer dos idosos, a Prefeitura criou o Centro de Convivência da Terceira Idade – CCTI, que teve as atividades interrompidas pela pandemia de Covid-19, mas está voltando gradualmente durante o mês de novembro, com todas as medidas de segurança e com turmas reduzidas para evitar aglomerações. O CCTI tem atividades culturais, artesanais e de acolhida, que propiciam o convívio e fortalecimento de vínculos, ressignificando a rotina dos idosos por meio da troca de saberes e cuidados.

