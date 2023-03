Atibaia terá o 1º Encontro de Proteção à Pessoa Idosa no dia 31 de março

A Prefeitura de Atibaia realizará no dia 31 de março o 1º Encontro de Proteção à Pessoa Idosa, com palestras ministradas pela equipe da previdência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), por representantes do Código do Consumidor e técnicas do Conselho Regional de Medicina (CRM). Na ocasião também será lançada a Cartilha de Proteção ao Idoso e haverá apresentação dos serviços municipais destinados aos idosos.

(Imagem Ilustrativa de StockSnap por Pixabay)

O evento, que será finalizado com debates, vai ocorrer a partir das 14h no Centro de Referência da Educação – CRE “Prefeito Flávio Callegari” (Rua Bruno Sargiani, nº 100, Vila Rica).

De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o envelhecimento da população no mundo é uma conquista de políticas públicas de Assistência Social e de Saúde. No município de Atibaia estima-se que a população idosa corresponda a 16,13% da totalidade. Na perspectiva do aumento da longevidade da população, é importante que sejam disponibilizados benefícios para garantir um envelhecimento saudável e em condições dignas.

