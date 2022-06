Atibaia abre inscrições para o 6º Festival Gastronômico

Foram abertas nesta segunda-feira, 6 de junho, as inscrições para o 6º Festival Gastronômico de Atibaia, evento realizado pela Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Turismo, para promover e valorizar a gastronomia do município, ao eleger os melhores combos gastronômicos. Desta vez, não há obrigatoriedade de uso do morango, fruta símbolo da cidade.

(Imagem Ilustrativa: Foodart por Pixabay)

As inscrições para o Festival Gastronômico deverão ser realizadas através de formulário disponibilizado no site bit.ly/festival-gastronomico-atibaia , até 9h do dia 6 de julho. Para participar, o estabelecimento irá desenvolver um combo gastronômico no valor fixo de R$ 79,90, que deverá permanecer no cardápio durante o período do evento, que vai de 5 de agosto a 18 de setembro. Os combos precisam conter três itens dentre quatro categorias: entrada, prato principal, sobremesa e bebidas.

As avaliações serão realizadas por parte do público (votação) e por avaliadores técnicos que serão profissionais da gastronomia caracterizados como clientes ocultos que visitarão os estabelecimentos ou pedirão delivery. Segundo a Secretaria de Turismo, a proposta da votação é que turistas e munícipes apreciem os pratos e prestigiem os estabelecimentos da cidade ao mesmo tempo em que também participam do festival como avaliadores, atribuindo notas para o atendimento do local e para o sabor, a apresentação e a criatividade da receita.

No 5º Festival Gastronômico de Atibaia, realizado de 31 de agosto a 3 de outubro de 2021, foram 47 receitas inscritas, quase 5 mil pratos vendidos, cerca de R$ 149 mil aplicados diretamente em circulação no município, 21 bairros envolvidos e 2.327 votos que premiaram os melhores pratos doces e salgados, todos contando com o morango.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia