Atibaia celebrará aniversário de 358 anos com shows de Vitor Kley, Diogo Nogueira e Daniel

Atibaia comemorará seus 358 anos em grande estilo, com uma programação especial repleta de atrações para todos os gostos, inclusive shows de artistas renomados: Vitor Kley, Diogo Nogueira e Daniel.

As festividades do aniversário do município serão abertas com a tradicional Missa Campal (Santa Missa) no próximo dia 20 de maio, às 15h, na Igreja do Rosário, no Centro, seguida de procissão ao Monumento (próximo ao Balneário Municipal) e renovação da consagração da cidade à Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes admirável de Schoenstatt.

Arena do Centro de Convenções (Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

No dia 17 de junho será a vez do tradicional Baile da Cidade, e de 23 a 25 de junho acontecerão grandes shows, com entrada gratuita ao público, agitando a festa em Atibaia: Vitor Kley na sexta-feira (23), das 19h às 23h; Diogo Nogueira no aniversário de Atibaia, sábado (24), das 19h às 23h; e Daniel no domingo (25), das 18h às 23h, todos na Arena do Centro de Convenções (Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, nº 511, Vila Thais).

Vitor Kley é cantor, compositor e instrumentista, e entre seus sucessos está o hit pop-rock “O Sol”. Diogo Nogueira é cantor, compositor e um dos principais nomes do cenário do samba brasileiro atual, tendo na música “Pé Na Areia” um de seus trabalhos mais populares. Daniel, cantor que está completando 40 anos de carreira, fez dupla com o amigo João Paulo (falecido em 1997) e hoje é um dos maiores nomes da música sertaneja no Brasil, com diversos sucessos conhecidos do público.

A programação do aniversário de 358 anos de Atibaia ainda contará com as tradicionais congadas, desfile cívico, festas juninas e muito mais.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia