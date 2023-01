Atibaia confirma mais um óbito por Covid-19

Atibaia confirmou o 448º óbito por Covid-19 na última sexta-feira, dia 6 de janeiro. De acordo com boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, trata-se de uma mulher de 74 anos, com comorbidade, que deu entrada no Hospital Novo Atibaia no dia 23 de dezembro e faleceu no último dia 4.

(Foto: Reprodução/ Secom Estado de São Paulo)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 53.137

Descartados: 27.822

Confirmados: 25.167

Em investigação: 149

Óbitos confirmados: 448

DENGUE (dados exportados do SINAN até o dia 31/12/2022, 2023 sem casos notificados até o momento)

Notificações: 1.538

Descartados: 417

Confirmados: 1.118

Em Investigação: 3

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia