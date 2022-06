Atibaia confirma mais uma morte por Covid-19

Segundo boletim epidemiológico da Secretaria de Saúde, Atibaia confirmou mais uma morte por Covid-19 nesta segunda-feira, dia 6 de junho. O 401º óbito registrado na cidade foi de uma mulher de 77 anos, com doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 31 de maio e faleceu no domingo (5). Também foram registrados 54 novos casos da doença, totalizando 18.013 confirmados desde o início da pandemia.

(Imagem Ilustrativa: Gerd Altmann por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 6 de junho:

Notificações: 37.186

Descartados: 18.998

Confirmados: 18.013

Recuperados: 15.929

Em investigação: 171

Óbitos confirmados: 401

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 13%

Hospital Novo Atibaia – 20%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 35%

Leitos da rede pública

Enfermaria: Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

UTI: HUSF – 0 (zero)

Relação de novos casos confirmados:

17959º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

17960º: Mulher, 78 anos – Em Isolamento Social;

17961º: Mulher, 21 anos – Leve;

17962º: Mulher, 67 anos – Leve;

17963º: Homem, 39 anos – Leve;

17964º: Mulher, 23 anos – Leve;

17965º: Mulher, 41 anos – Em Isolamento Social;

17966º: Mulher, 79 anos – Em Isolamento Social;

17967º: Mulher, 51 anos – Leve;

17968º: Mulher, 43 anos – Leve;

17969º: Mulher, 74 anos – Em Isolamento Social;

17970º: Homem, 41 anos – Leve;

17971º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

17972º: Mulher, 13 anos – Leve;

17973º: Mulher, 88 anos – Em Isolamento Social;

17974º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

17975º: Mulher, 46 anos – Em Isolamento Social;

17976º: Mulher, 59 anos – Em Isolamento Social;

17977º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

17978º: Homem, 49 anos – Em Isolamento Social;

17979º: Mulher, 67 anos – Em Isolamento Social;

17980º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

17981º: Mulher, 30 anos – Em Isolamento Social;

17982º: Mulher, 52 anos – Assintomático;

17983º: Homem, 73 anos – Em Isolamento Social;

17984º: Homem, 33 anos – Assintomático;

17985º: Homem, 19 anos – Em Isolamento Social;

17986º: Mulher, 28 anos – Em Isolamento Social;

17987º: Homem, 4 anos – Em Isolamento Social;

17988º: Mulher, 25 anos – Em Isolamento Social;

17989º: Homem, 46 anos – Em Isolamento Social;

17990º: Homem, 50 anos – Leve;

17991º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

17992º: Homem, 18 anos – Em Isolamento Social;

17993º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

17994º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

17995º: Homem, 17 anos – Em Isolamento Social;

17996º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

17997º: Mulher, 69 anos – Em Isolamento Social;

17998º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

17999º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

18000º: Homem, 87 anos – Assintomático;

18001º: Mulher, 45 anos – Em Isolamento Social;

18002º: Mulher, 18 anos – Em Isolamento Social;

18003º: Mulher, 64 anos – Em Isolamento Social;

18004º: Mulher, 62 anos – Em Isolamento Social;

18005º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

18006º: Mulher, 11 anos – Em Isolamento Social;

18007º: Homem, 55 anos – Em Isolamento Social;

18008º: Homem, 16 anos – Em Isolamento Social;

18009º: Mulher, 77 anos – Óbito;

18010º: Mulher, 78 anos – Alta;

18011º: Mulher, 73 anos – UTI;

18012º: Homem, 79 anos – Enfermaria;

18013º: Homem, 77 anos – Enfermaria.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia