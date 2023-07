Atibaia e Bragança Paulista têm aumento no número de mortes por atropelamentos em 2023

As duas principais cidades da região bragantina registraram aumento de pelo menos 100% no número de mortes causadas por atropelamentos em acidentes de trânsito em 2023.

Os dados mais recentes do Infosiga, divulgados neste mês, mostram que os dois municípios tiveram alta no primeiro semestre deste ano, comparado com o mesmo período do ano passado.

(Imagem Ilustrativa de Musa Haef por Unsplash)

Segundo os números, em Bragança Paulista o salto foi de 150%. Isso porque, nos seis primeiros meses do ano passado, o número de vítimas fatais por atropelamento na cidade era de dois, passando para cinco neste ano.

Já em Atibaia, o número dobrou. No ano passado, o Infosiga registrou uma morte por atropelamento, enquanto neste ano, no primeiro semestre, já foram somados dois óbitos.

Além do número de mortes por atropelamento, as duas cidades viram crescer o número geral de óbitos no trânsito. Em Bragança, por exemplo, foram 12 mortes nos primeiros seis meses do ano passado contra 19 neste ano – um aumento de 58,3%.

Atibaia, por sua vez, viu o número de mortes no trânsito dobrar. Isso porque, de janeiro a junho deste ano, foram 14 óbitos nas vias e rodovias do município, enquanto no ano passado haviam sido 7.

Acidentes não fatais também crescem

Além do número de vítimas fatais por atropelamento, as duas maiores cidades da região bragantina também tiveram aumento no número de acidentes não fatais envolvendo atropelamentos.

No ano passado, Bragança Paulista fechou o primeiro semestre com 16 atropelamentos que não resultaram em mortes. Neste ano, o número subiu para 22 – o que representou um crescimento de 37,5%.

Em Atibaia, o aumento foi ainda maior: 275%. Isso porque, nos seis primeiros meses de 2022, o município havia somado quatro atropelamentos sem vítimas fatais, enquanto neste ano somou 15.

Casos recentes

No último fim de semana, uma adolescente de 14 anos teve morte cerebral confirmada pela família após ter sido atropelada por um motorista embriagado na Avenida Jerônimo de Camargo, no bairro Caetetuba, em Atibaia.

Ainda neste mês, um idoso de 77 anos também morreu após ser atropelado por um ônibus na região bragantina. O caso aconteceu em Bragança Paulista, no bairro do Cruzeiro.

Fonte: G1.globo.com