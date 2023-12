Atibaia lança Programa Municipal de Transferência de Renda aos Idosos

A Prefeitura de Atibaia lançou oficialmente, na última quarta-feira (29), o Programa Municipal de Transferência de Renda aos Idosos (PMTRI), que tem o objetivo de promover a participação ativa dos idosos na recepção e acolhimento da população que usufrui de espaços públicos municipais.

A ação garantirá aos idosos participantes o recebimento mensal de meio salário mínimo a título de bolsa-auxílio, além de seguro pessoal providenciado pela Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. As atividades incluem atendimento ao público por quatro horas diárias em espaços nas Secretarias de Cultura, de Turismo, de Saúde e de Assistência e Desenvolvimento Social.

(Imagem Ilustrativa Atibaia de Marisa Howenstine por Unsplash)

Os interessados em participar devem ter 60 anos ou mais e serem capacitados para desempenhar as atividades. A Secretaria de Saúde realizará avaliações físicas e psíquicas para garantir a aptidão dos candidatos. Vale ressaltar que a prioridade é concedida aos idosos inscritos no Cadastro Único, com renda familiar de até dois salários mínimos e com pelo menos cinco anos de residência no município.

Para se integrar ao Programa é necessário se cadastrar no banco de dados do Departamento do Idoso da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social de Atibaia, observando a ordem de inscrições e as aptidões necessárias. O Programa disponibiliza inicialmente vinte vagas, vigentes por 12 meses, com possibilidade de recolocação no mercado.

O Departamento do Idoso será responsável pela gestão do PMTRI, indicando locais para atividades, organizando o cadastro dos idosos, promovendo reuniões mensais de formação e aprimoramento, e efetuando a transferência de renda. O Programa estará sujeito ao controle social do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa Idosa.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia