Atibaia não tem registro de morte por Covid-19 pelo 9º dia seguido

Pelo nono dia seguido, Atibaia não teve registro de morte por Covid-19. O último óbito em decorrência da doença foi registrado no dia 18 de agosto e o número de mortes confirmadas segue em 319, com 9 suspeitas em investigação. De acordo com o boletim epidemiológico desta sexta-feira (27), foram confirmadas 33 novas infecções no município, que soma 11.388 casos desde o início da pandemia.

(Imagem Ilustrativa de Pete Linforth por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 27 de agosto:

Notificações: 22.228

Descartados: 10.671

Confirmados: 11.388

Recuperados: 9.736

Em investigação: 228

Óbitos confirmados: 319

Óbitos suspeitos: 9

Taxa de ocupação do leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 44%

Hospital Novo Atibaia – 25%

UTI:

Hospital Albert Sabin – 57%

Hospital Novo Atibaia – 5%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 43%

UTI:

HUSF: 47%

Santa Casa de Bragança Paulista: 70%

Santa Casa de Socorro: 57%

Relação de novos casos confirmados:

11356º: Mulher, 48 anos – Recuperado;

11357º: Mulher, 26 anos – Em Isolamento Social;

11358º: Mulher, 52 anos – Recuperado;

11359º: Homem, 24 anos – Recuperado;

11360º: Mulher, 42 anos – Em Isolamento Social;

11361º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

11362º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

11363º: Homem, 26 anos – Recuperado;

11364º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

11365º: Homem, 54 anos – Recuperado;

11366º: Homem, 51 anos – Recuperado;

11367º: Homem, 8 anos – Recuperado;

11368º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

11369º: Homem, 32 anos – Recuperado;

11370º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

11371º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

11372º: Homem, 60 anos – Recuperado;

11373º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

11374º: Mulher, 77 anos – Recuperado;

11375º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

11376º: Homem, 34 anos – Recuperado;

11377º: Mulher, 12 anos – Recuperado;

11378º: Homem, 35 anos – Recuperado;

11379º: Homem, 17 anos – Recuperado;

11380º: Homem, 33 anos – Recuperado;

11381º: Homem, 52 anos – Recuperado;

11382º: Homem, 40 anos – Recuperado;

11383º: Homem, anos – Recuperado;

11384º: Mulher, 24 anos – Recuperado;

11385º: Homem, 53 anos – Recuperado;

11386º: Mulher, 29 anos – Recuperado;

11387º: Homem, 68 anos – Em Isolamento Social;

11388º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia