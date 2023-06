Atibaia recebe Olimpíada Escoteira no próximo sábado (17)

“Bravo, bravo, bravíssimo!” Está chegando a Olimpíada Escoteira em Atibaia, atividade que busca integrar grupos escoteiros da região bragantina, com diversas dinâmicas e atividades esportivas por meio de ações práticas e reflexivas que buscam contribuir com o aprendizado e o desenvolvimento contínuo dos jovens. A Olimpíada Escoteira acontecerá no sábado, 17 de junho, das 7h às 17h, no Complexo do Elefantão, para os escoteiros participantes dos grupos do 18º Distrito Escoteiro – GE (Grupo Escoteiro) Cavaleiros da Paz – Socorro; GE Pinhalzinho – Pinhalzinho; GE Pedra Grande – Atibaia; GE Jaguary – Bragança Paulista; GE GEBRAPA – Bragança Paulista; GE Grifo Caçador – Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Será um dia repleto de diversão com diferentes atividades esportivas e dinâmicas para promover o desenvolvimento, empoderamento e aprendizado cooperativo para mais de 100 jovens participantes, por meio de jogos de voleibol, basquetebol, futsal, além de gincanas como queimada, corrida de 100m e de saco, arco e flecha, taco, corrida de biga, xadrez, tênis de mesa e jogo do lenço. O dia promete muita diversão para todos os escoteiros.

A atividade será promovida pela União dos Escoteiros do Brasil, por meio do 18º Distrito Escoteiro – integrando seis grupos da região, sendo dois de Atibaia, dois de Bragança Paulista, um de Pinhalzinho e um de Socorro – com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer da Prefeitura da Estância de Atibaia. A premiação com troféus tem o apoio do Projeto Ecológico Felinos da Cantareira.

Sempre alerta para servir

Instrumento que aproxima os jovens dos aprendizados e promove a autoeducação, o escotismo é uma filosofia de vida que busca ensinar e conduzir o respeito pela natureza, a tolerância, a igualdade, o companheirismo, além de proporcionar atividades físicas, bem como a capacidade para superar adversidades. A Promessa Escoteira é um compromisso voluntário e pessoal com a “Lei Escoteira”, um conjunto de valores compartilhados por meio do escotismo. Cada escoteiro acata a decisão consciente e voluntária de adotar a “Lei Escoteira”, disposto sempre a “fazer o melhor possível”.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia