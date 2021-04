Atibaia registra 79 novos casos de Covid-19 nesta terça-feira (6)

Nesta terça-feira, dia 6 de abril, Atibaia não teve nenhuma morte por Covid-19 registrada. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade contabilizou 79 novos casos da doença, totalizando 6.983 confirmados, dos quais 5.975 encontram-se recuperados. Desde o início da pandemia, foram registradas 14.128 notificações de infecção por Coronavírus, sendo que 6.975 foram descartadas por exame e 170 aguardam resultado. O boletim desta terça também registrou uma morte que entrou para a lista de suspeitas: a de uma mulher de 65 anos, sem doença de base, que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no último dia 30 e faleceu ontem (5). Atualmente, são 191 mortes por Covid-19 confirmadas e 9 em investigação.

Confira os números da Covid-19 nesta terça-feira, dia 6 de abril:

Notificações: 14.128

Descartados: 6.975

Confirmados: 6.983

Recuperados: 5.975

Em investigação: 170

Óbitos confirmados: 191

Óbitos suspeitos: 09

Ocupação dos leitos – nº de pacientes internados / nº de leitos (taxa de ocupação)

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

– Hospital Albert Sabin – 13 / 31 (41%)

– Hospital Novo Atibaia – 17 / 21 (80%)

UTI:

– Hospital Albert Sabin – 13 / 19 (68%)

– Hospital Novo Atibaia – 20 / 24 (83%)

Leitos contratados

Enfermaria:

– Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

UTI:

– Santa Casa de Socorro – 1 / 1 (100%)

= Hospital Bragantino – 3 / 3 (100%)

Leitos da rede pública

Enfermaria:

– Santa Casa de Atibaia – 9 / 9 (100%) – 4 leitos em enfermaria Covid e 5 leitos gerais disponibilizados para atender os pacientes com suspeita de Covid que aguardam resolução via CROSS (Central de Regulação de Ofertas de Serviços de Saúde)

UTI:

– Santa Casa de Atibaia – 9 / 13 (69%) – 12 leitos emergenciais de retaguarda de UTI que aguardam resolução via CROSS

Regionais

Enfermaria:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 30 / 30 (100%)

UTI:

– Hospital Bragantino: 1 / 1 (100%)

– HUSF: 16 / 16 (100%)

– Santa Casa de Bragança Paulista: 23 / 23 (100%)

– Santa Casa de Socorro: 7 / 7 (100%)

Relação de casos confirmados:

6905º: Homem, 54 anos – Em Isolamento Social;

6906º: Homem, 45 anos – Recuperado;

6907º: Mulher, 42 anos – Recuperado;

6908º: Mulher, 60 anos – Assintomático;

6909º: Homem, 40 anos – Recuperado;

6910º: Mulher, 26 anos – Recuperado;

6911º: Homem, 30 anos – Recuperado;

6912º: Homem, 54 anos – Recuperado;

6913º: Homem, 14 anos – Recuperado;

6914º: Homem, 41 anos – Em Isolamento Social;

6915º: Homem, 14 anos – Recuperado;

6916º: Homem, 40 anos – Em Isolamento Social;

6917º: Homem, 27 anos – Em Isolamento Social;

6918º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

6919º: Homem, 20 anos – Em Isolamento Social;

6920º: Homem, 44 anos – Recuperado;

6921º: Mulher, 20 anos – Em Isolamento Social;

6922º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

6923º: Mulher, 34 anos – Em Isolamento Social;

6924º: Homem, 78 anos – Em Isolamento Social;

6925º: Homem, 27 anos – Recuperado;

6926º: Homem, 31 anos – Recuperado;

6927º: Homem, 58 anos – Assintomático;

6928º: Homem, 40 anos – Recuperado;

6929º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

6930º: Homem, 23 anos – Recuperado;

6931º: Homem, 22 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

6932º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

6933º: Homem, 38 anos – Assintomático;

6934º: Homem, 70 anos – Recuperado;

6935º: Mulher, 29 anos – Em Isolamento Social;

6936º: Homem, 42 anos – Em Isolamento Social;

6937º: Mulher, 39 anos – Leve;

6938º: Homem, 60 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6939º: Homem, 52 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

6940º: Homem, 49 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

6941º: Mulher, 45 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6942º: Mulher, 44 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

6943º: Mulher, 50 anos – Enfermaria Hospital Bragantino;

6944º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

6945º: Homem, 35 anos – Recuperado;

6946º: Homem, 41 anos – Recuperado;

6947º: Homem, 28 anos – Recuperado;

6948º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

6949º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

6950º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

6951º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

6952º: Mulher, 47 anos – Recuperado;

6953º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

6954º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

6955º: Mulher, 37 anos – Recuperado;

6956º: Homem, 47 anos – Recuperado;

6957º: Mulher, 46 anos – Recuperado;

6958º: Homem, 22 anos – Recuperado;

6959º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

6960º: Mulher, 63 anos – Recuperado;

6961º: Mulher, 51 anos – Recuperado;

6962º: Homem, 53 anos – Recuperado;

6963º: Homem, 46 anos – Recuperado;

6964º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

6965º: Mulher, 40 anos – Recuperado;

6966º: Homem, 42 anos – Recuperado;

6967º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

6968º: Homem, 44 anos – Recuperado;

6969º: Mulher, 79 anos – Recuperado;

6970º: Mulher, 67 anos – Recuperado;

6971º: Homem, 41 anos – Recuperado;

6972º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

6973º: Mulher, 34 anos – Recuperado;

6974º: Mulher, 20 anos – Recuperado;

6975º: Mulher, 79 anos – Recuperado;

6976º: Homem, 43 anos – Recuperado;

6977º: Homem, 72 anos – Recuperado;

6978º: Mulher, 10 anos – Recuperado;

6979º: Mulher, 31 anos – Recuperado;

6980º: Homem, 33 anos – Recuperado;

6981º: Mulher, 18 anos – Recuperado;

6982º: Homem, 44 anos – Em Isolamento Social;

6983º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social.

