Atibaia registra mais 3 mortes por Covid-19 e 25 novos casos da doença

Atibaia registrou nesta segunda-feira, dia 3 de maio de 2021, mais 3 mortes por Covid-19 e 25 novas infecções por Coronavírus, totalizando 236 óbitos decorrentes da doença e 7.893 casos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, os óbitos registrados hoje são de uma mulher e 2 homens, todos portadores de doença de base.

O óbito de uma idosa de 70 anos que foi internada na enfermaria da Santa Casa de Atibaia no dia 26 de abril e faleceu no último dia 29 foi o 234º registrado. A morte de um idoso de 65 anos que estava internado na UTI do Hospital Bragantino desde o dia 26 de abril e faleceu ontem (2) foi a 235ª morte confirmada. A 236ª morte registrada na cidade refere-se a um homem de 31 anos. Ele estava internado na UTI da Santa Casa de Atibaia desde o dia 24 de abril e faleceu hoje, dia 3 de maio.

Confira os números da Covid-19 nesta segunda-feira, dia 3 de maio:

Notificações: 16.015

Descartados: 8.004

Confirmados: 7.893

Recuperados: 6.763

Em investigação: 118

Óbitos confirmados: 236

Óbitos suspeitos: 5

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 55%

Hospital Novo Atibaia – 42%

Hospital Albert Sabin – 55% Hospital Novo Atibaia – 42% UTI:

Hospital Albert Sabin – 42%

Hospital Novo Atibaia – 62%

Leitos contratados

Enfermaria:

Hospital Bragantino – 100%

Hospital Bragantino – 100% UTI:

Hospital Bragantino – 100%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 29%

Santa Casa de Atibaia – 29% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 83%

Santa Casa de Bragança Paulista: 83% UTI:

HUSF: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Pacientes na fila CROSS

UTI: 4

Enfermaria: 0

Relação de novos casos confirmados:

7867º: Mulher, 70 anos – Óbito;

7868º: Homem, 41 anos – Recuperado;

7869º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

7870º: Homem, 36 anos – Em Isolamento Social;

7871º: Mulher, 9 anos – Recuperado;

7872º: Homem, 49 anos – Recuperado;

7873º: Homem, 12 anos – Assintomático;

7874º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

7875º: Homem, 54 anos – Assintomático;

7876º: Homem, 32 anos – Em Isolamento Social;

7877º: Mulher, 81 anos – Em Isolamento Social;

7878º: Homem, 59 anos – Em Isolamento Social;

7879º: Mulher, 35 anos – Em Isolamento Social;

7880º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

7881º: Homem, 51 anos – Em Isolamento Social;

7882º: Homem, 67 anos – Em Isolamento Social;

7883º: Homem, 39 anos – Em Isolamento Social;

7884º: Mulher, 17 anos – Recuperado;

7885º: Homem, 38 anos – Em Isolamento Social;

7886º: Homem, 29 anos – Em Isolamento Social;

7887º: Mulher, 21 anos – Em Isolamento Social;

7888º: Mulher, 37 anos – Em Isolamento Social;

7889º: Homem, 35 anos – Em Isolamento Social;

7890º: Homem, 31 anos – Óbito;

7891º: Mulher, 61 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

7892º: Mulher, 61 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

7893º: Mulher, 74 anos – UTI Hospital Novo Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia