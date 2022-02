Atibaia registra mais dois óbitos por Covid-19 nesta sexta-feira (18)

De acordo com boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria de Saúde nesta sexta-feira (18), Atibaia registrou dois novos óbitos por Covid-19, totalizando 374 mortes desde o início da pandemia. O 373º óbito confirmado na cidade foi de um homem de 79 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria da Santa Casa de Atibaia em 17 de janeiro, transferido para UTI da Santa Casa de Bragança Paulista em 20 de janeiro e faleceu em 16 de fevereiro. Já o 374º óbito foi de um idoso de 64 anos, com doença de base, internado na Enfermaria do Hospital Novo Atibaia em 5 de fevereiro, transferido para UTI em 8 de fevereiro e que faleceu no dia 17.

Segundo a Secretaria de Saúde de Atibaia, 36.276 pessoas estão com a terceira dose da vacina contra Covid-19 em atraso. A terceira dose ou dose de reforço promove o aumento da quantidade de anticorpos no organismo, reduzindo a chance de infecções ou reinfecções, além de diminuir a probabilidade do paciente vir a óbito. Alguns atrasos ocorrem em razão da infecção pela doença, visto que a orientação é de que o paciente aguarde pelo menos 30 dias após o início dos sintomas para receber a dose adicional contra a Covid-19. Se você não apresentou sintomas ou contraiu o vírus, basta comparecer na Unidade de Saúde mais próxima, sem necessidade de agendamento, portanto o cartão de vacinação e documento com foto.

(Imagem Ilustrativa: Samuel F. Johanns / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 18 de fevereiro:

Notificações: 32.134

Descartados: 15.348

Confirmados: 16.605

Recuperados: 14.571

Em investigação: 181

Óbitos confirmados: 374

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 18%

Hospital Novo Atibaia – 55%

Hospital Albert Sabin – 18% Hospital Novo Atibaia – 55% UTI:

Hospital Albert Sabin – 12%

Hospital Novo Atibaia – 30%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 23%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

16579º: Homem, 79 anos – Óbito;

16580º: Homem, 59 anos – UTI Santa Casa de Bragança Paulista;

16581º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

16582º: Mulher, 77 anos – Em Isolamento Social;

16583º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

16584º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

16585º: Homem, 68 anos – Em Isolamento Social

16586º: Homem, 31 anos – Em Isolamento Social;

16587º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

16588º: Homem, 53 anos – Em Isolamento Social;

16589º: Mulher, 49 anos – Em Isolamento Social;

16590º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

16591º: Mulher, 23 anos – Em Isolamento Social;

16592º: Mulher, 19 anos – Recuperado;

16593º: Homem, 37 anos – Em Isolamento Social;

16594º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

16595º: Mulher, 40 anos – Em Isolamento Social;

16596º: Homem, 3 anos – Assintomático;

16597º: Mulher, 23 anos – Recuperado;

16598º: Mulher, 59 anos – Recuperado;

16599º: Homem, 9 anos – Em Isolamento Social;

16600º: Homem, 15 anos – Recuperado;

16601º: Mulher, 54 anos – Em Isolamento Social;

16602º: Mulher, 47 anos – Em Isolamento Social;

16603º: Mulher, 24 anos – Em Isolamento Social;

16604º: Mulher, 45 anos – Recuperado;

16605º: Mulher, 49 anos – Assintomático.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia