Atibaia registra mais um óbito suspeito de Covid-19 e número sobe para 11

O município de Atibaia registrou nesta sexta-feira (14) um óbito suspeito de Covid-19, referente a um homem de 84 anos, com doença de base, que foi internado na enfermaria do Hospital Albert Sabin em 10 de janeiro e faleceu no dia 13. A cidade passa a ter 11 mortes suspeitas da doença. De acordo com boletim epidemiológico, foram confirmados 18 novos casos de Covid-19 em Atibaia, totalizando 13.116 desde o início da pandemia.

(Imagem Ilustrativa: mohamed Hassan / Pixabay)

Confira os números da Covid-19 nesta sexta-feira, dia 14 de janeiro:

Notificações: 28.101

Descartados: 14.737

Confirmados: 13.116

Recuperados: 11.294

Em investigação: 248

Óbitos confirmados: 337

Óbitos suspeitos: 11

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 26%

Hospital Novo Atibaia – 52%

Hospital Albert Sabin – 26% Hospital Novo Atibaia – 52% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 60%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 76%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 60%

Santa Casa de Socorro: 100%

Relação de novos casos confirmados:

13099º: Mulher, 53 anos – Em Isolamento Social;

13100º: Mulher, 51 anos – Em Isolamento Social;

13101º: Homem, 2 anos – Em Isolamento Social;

13102º: Homem, 43 anos – Em Isolamento Social;

13103º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

13104º: Mulher, 36 anos – Em Isolamento Social;

13105º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

13106º: Mulher, 50 anos – Em Isolamento Social;

13107º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

13108º: Homem, 13 anos – Em Isolamento Social;

13109º: Homem, 45 anos – Em Isolamento Social;

13110º: Homem, 34 anos – Em Isolamento Social;

13111º: Mulher, 55 anos – Em Isolamento Social;

13112º: Mulher, 43 anos – Em Isolamento Social;

13113º: Homem, 39 anos – Assintomático;

13114º: Mulher, 87 anos – UTI Hospital Novo Atibaia;

13115º: Mulher, 86 anos – Recuperada;

13116º: Homem, 41 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia