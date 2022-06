Centro de Testagem de Covid-19 passa a funcionar na Santa Casa de Atibaia

O Centro de Testagem de Covid-19 de Atibaia, que estava instalado no Centro de Convenções, será transferido para a Santa Casa, a partir desta quarta-feira (29), funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Será montada uma tenda no estacionamento da Santa Casa para a realização dos testes.

(Imagem Ilustrativa: Alexandra_Koch por Pixabay)

Nos últimos dias, cidades brasileiras têm registrado aumento de casos de Covid-19 e é importante que as pessoas com sintomas, ou mesmo assintomáticas, façam o teste para identificação de casos e controle da pandemia. Lembrando que os sintomas da doença são parecidos com os da gripe: febre, tosse, cansaço, dor de garganta, coriza e perda de paladar ou olfato.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia