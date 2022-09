Atibaia registra mais dois óbitos por Covid-19 nesta quinta (8)

Atibaia registrou mais duas mortes por Covid-19 nesta quinta-feira (8). Um homem de 35 anos, sem doença de base, internado na enfermaria do Hospital Municipal de Brasilândia no dia 18 de janeiro deste ano foi a 428ª morte em decorrência da doença registrada no município. Transferido para a UTI no dia 19 de janeiro, o homem faleceu no dia 27 do mesmo mês. O 429º óbito registrado aconteceu em 13 de junho, na Santa Casa de Bragança Paulista: uma idosa de 90 anos, com doença de base, que tinha sido internada na UTI no dia 12. Com relação à dengue, Atibaia soma neste ano 944 casos confirmados, 333 descartados, 45 em investigação e 1 óbito.

(Imagem Ilustrativa: Dr StClaire por Pixabay)

BOLETIM COVID-19 ATIBAIA

Notificações: 46.352

Descartados: 23.837

Confirmados: 22.343

Em investigação: 172

Óbitos confirmados: 429

DENGUE (dados de 2022)

Notificações: 1.322

Descartados: 333

Confirmados: 944

Em Investigação: 45

Óbitos confirmados: 1

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia