Atibaia registra óbito suspeito de Covid-19 nesta quinta-feira (4)

Segundo dados da Secretaria Municipal de Saúde, nesta quinta-feira, 4 de novembro, Atibaia registrou um óbito suspeito de Covid-19. Trata-se de uma mulher de 54 anos, com doença de base, que faleceu no pronto-socorro da Santa Casa na segunda-feira (1º). De acordo com os dados do boletim epidemiológico desta quinta (4), o município também registrou 33 novos casos da doença, com 21 pacientes recuperados, 8 cumprindo isolamento social e 4 assintomáticos. O número de mortes por Covid-19 na cidade permanece em 331 e o total de casos confirmados chegou a 12.357.

Confira os números da Covid-19 nesta quinta-feira, dia 4 de novembro:

Notificações: 25.006

Descartados: 12.453

Confirmados: 12.357

Recuperados: 10.783

Em investigação: 196

Óbitos confirmados: 331

Óbitos suspeitos: 8

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 11%

Hospital Novo Atibaia – 55%

Hospital Albert Sabin – 11% Hospital Novo Atibaia – 55% UTI:

Hospital Albert Sabin – 0 (zero)

Hospital Novo Atibaia – 20%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 33%

Regionais

UTI:

Santa Casa de Bragança Paulista: 70%

Santa Casa de Socorro: 14%

Relação de novos casos confirmados:

12325º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

12326º: Homem, 45 anos – Recuperado;

12327º: Mulher, 56 anos – Recuperado;

12328º: Mulher, 65 anos – Recuperado;

12329º: Mulher, 21 anos – Recuperado;

12330º: Mulher, 39 anos – Recuperado;

12331º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

12332º: Mulher, 33 anos – Recuperado;

12333º: Mulher, 32 anos – Recuperado;

12334º: Mulher, 36 anos – Assintomático;

12335º: Mulher, 27 anos – Em Isolamento Social;

12336º: Mulher, 36 anos – Recuperado;

12337º: Mulher, 70 anos – Assintomático;

12338º: Homem, 65 anos – Recuperado;

12339º: Mulher, 43 anos – Recuperado;

12340º: Homem, 32 anos – Recuperado;

12341º: Homem, 24 anos – Assintomático;

12342º: Mulher, 41 anos – Recuperado;

12343º: Mulher, 61 anos – Recuperado;

12344º: Homem, 47 anos – Recuperado;

12345º: Homem, 29 anos – Recuperado;

12346º: Homem, 31 anos – Recuperado;

12347º: Homem, 33 anos – Assintomático;

12348º: Homem, 85 anos – Recuperado;

12349º: Mulher, 28 anos – Recuperado;

12350º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social;

12351º: Homem, 67 anos – Em Isolamento Social;

12352º: Homem, 68 anos – Em Isolamento Social;

12353º: Homem, 52 anos – Em Isolamento Social;

12354º: Mulher, 30 anos – Recuperado;

12355º: Homem, 9 anos – Em Isolamento Social;

12356º: Homem, 28 anos – Em Isolamento Social;

12357º: Mulher, 61 anos – Em Isolamento Social.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia