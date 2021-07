Atibaia registrou 3 mortes por Covid-19 na segunda-feira (19)

Atibaia registrou 3 mortes e 27 novos casos de Covid-19 nesta segunda-feira, dia 19 de julho, contabilizando 306 mortes devido à doença e 10.262 casos confirmados desde o início da pandemia. De acordo com os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde, o 304º óbito registrado foi de um homem de 90 anos, com doença de base. Ele foi internado na enfermaria do Hospital Novo Atibaia no dia 3 de julho e faleceu no dia 16. As mortes de duas mulheres, com 47 e 75 anos de idade, ambas com doença de base, foram o 305º e 306º óbitos confirmados no município. As duas mulheres foram internadas UTI do Hospital Novo Atibaia – a mulher de 47 anos no dia 5 de julho e a idosa de 75 anos no último dia 10 – e faleceram no domingo (18).

(Imagem Ilustrativa de toufik hadjadj por Pixabay)

Confira os números da Covid-19 na segunda-feira, dia 19 de julho:

Notificações: 19.870

Descartados: 9.436

Confirmados: 10.262

Recuperados: 8.775

Em investigação: 172

Óbitos confirmados: 306

Óbitos suspeitos: 7

Taxa de ocupação dos leitos

Municipais

Leitos particulares

Enfermaria:

Hospital Albert Sabin – 52%

Hospital Novo Atibaia – 28%

Hospital Albert Sabin – 52% Hospital Novo Atibaia – 28% UTI:

Hospital Albert Sabin – 23%

Hospital Novo Atibaia – 54%

Leitos da rede pública

Enfermaria:

Santa Casa de Atibaia – 35%

Santa Casa de Atibaia – 35% UTI:

Santa Casa de Atibaia – 100%

Regionais

Enfermaria:

Santa Casa de Bragança Paulista: 100%

Santa Casa de Bragança Paulista: 100% UTI:

HUSF: 88%

Santa Casa de Bragança Paulista: 91%

Santa Casa de Socorro: 71%

Relação de novos casos confirmados:

10236º: Masculino, 55 anos – Recuperado;

10237º: Feminino, 67 anos – Recuperado;

10238º: Feminino, 22 anos – Recuperado;

10239º: Feminino, 47 anos – Assintomático;

10240º: Masculino, 40 anos – Em Isolamento Social;

10241º: Feminino, 31 anos – Em Isolamento Social;

10242º: Masculino, 28 anos – Em Isolamento Social;

10243º: Feminino, 45 anos – Em Isolamento Social;

10244º: Feminino, 23 anos – Em Isolamento Social;

10245º: Masculino, 35 anos – Em Isolamento Social;

10246º: Masculino, 58 anos – Assintomático;

10247º: Masculino, 57 anos – Recuperado;

10248º: Masculino, 32 anos – Recuperado;

10249º: Feminino, 42 anos – Em Isolamento Social;

10250º: Masculino, 20 anos – Em Isolamento Social;

10251º: Feminino, 53 anos – Em Isolamento Social;

10252º: Feminino, 58 anos – Recuperado;

10253º: Masculino, 34 anos – Em Isolamento Social;

10254º: Feminino, 31 anos – Recuperado;

10255º: Masculino, 56 anos – Em Isolamento Social;

10256º: Feminino, 41 anos – Recuperado;

10257º: Feminino, 34 anos – Recuperado;

10258º: Masculino, 44 anos – Recuperado;

10259º: Masculino, 46 anos – Enfermaria Hospital Novo Atibaia;

10260º: Masculino, 51 anos – Em Isolamento Social;

10261º: Masculino, 38 anos – Em Isolamento Social;

10262º: Feminino, 29 anos – Recuperado.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia