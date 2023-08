Atibaia Saneamento abre as inscrições para o Cozinha Sustentável

A Atibaia Saneamento, empresa do grupo Iguá e responsável pelo esgotamento sanitário do município, inicia no próximo dia 29 de agosto o programa Cozinha Sustentável que, por meio de aulas em formato de oficinas, vai qualificar os moradores da cidade a manusearem os alimentos de forma sustentável e consciente, além de promover esses conhecimentos para possibilidade de geração de renda extra.

Serão 12 oficinas programadas ao longo deste segundo semestre que irão abordar dicas práticas para armazenamento de alimentos, receitas e, durante a atividade, os participantes vivenciarão de modo prático as principais exigências e técnicas da gastronomia profissional. Ao final de cada encontro, haverá a degustação dos pratos preparados e uma roda de conversa para troca de experiências.

(Imagem Ilustrativa de Loes Klinker por Unsplash)

As inscrições para a formação das turmas já estão abertas e as vagas são gratuitas, porém limitadas. Para participar os interessados devem dirigir-se pessoalmente ao Núcleo de Inclusão Produtiva ou pelo WhatsApp (11) 97443-8930. Para cada oficina, serão formadas duas turmas uma no período da manhã, das 9h às 11h30, e outra à tarde, das 13h às 15h30.

Os encontros são realizados presencialmente no Núcleo de Inclusão Produtiva do município de Atibaia (SP), Rua Gonçalves Dias, 265, no Jardim das Cerejeiras. A ação é uma pareceria com a SAAE e a Prefeitura Municipal de Atibaia.

Serviço:

– Cozinha Sustentável – Oficinas 1 e 2.

– Quando: 29 de agosto, às 9h – Comida árabe e às 13h – Pães.

– Local: Núcleo de Inclusão Produtiva do município de Atibaia – Rua Gonçalves Dias, 265, Jardim das Cerejeiras.

– Quem pode se inscrever: Toda a população de Atibaia com mais de 18 anos.

– Inscrições: Pessoalmente no Núcleo de Inclusão Produtiva ou por meio do WhatsApp (11) 97443-8930.

Fonte: Assessoria de Imprensa Atibaia Saneamento