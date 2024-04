Atibaia (SP) tem nove nomes de pré-candidatos ao cargo de prefeito da cidade para as eleições deste ano. O primeiro turno está marcado para outubro.

O prazo para filiação a um partido político para quem pretende concorrer aos cargos de prefeito, vice-prefeito ou vereador nas eleições municipais de 2024 chegou ao fim no domingo (7). Os partidos têm até 15 de agosto para confirmar o registro das candidaturas.

Atibaia tem nove pré-candidatos ao cargo de prefeito nas eleições deste ano (Foto: Divulgação)

Veja quem são os pré-candidatos confirmados pelos partidos em Atibaia, em ordem alfabética:

Ana Paula Carvalho Beathalter (PRD)

Beto Tricoli (PV, em federação com PcdoB e PT)

Daniel Martini (PL)

Emil Ono (PP)

Fabiano de Lima (MDB)

Lucas Cardoso (PSB)

Lucas Fries (PSOL, em federação com Rede)

Luiz Fernando Pugliesi (PSDB, em federação com Cidadania)

Saulo Pedroso (PSD)

O g1 pediu aos pré-candidatos que respondessem a mesma questão:

‘O que é preciso melhorar em Atibaia nos próximos quatro anos?’

Veja o que eles disseram:

Ana Paula Carvalho Beathalter (PRD)

Ana Paula Beathalter tem 43 anos. É formada e pós-graduada em direito. Exerceu cargos públicos nos últimos 20 anos, tanto no poder legislativo quanto no executivo, como por exemplo como secretária de Assistência e Desenvolvimento Social entre os anos de 2010 e 2012. Atualmente é vereadora da cidade pelo PRD.

Resposta:

“Atibaia precisa construir um hospital municipal, atendendo usuários do SUS, oferecendo serviços de qualidade, para diminuir e até zerar fila de espera de exames, diagnóstico por imagem e consultas com especialidades médicas.

Também deve ter plano de transporte e mobilidade urbana, inclusive para melhorar o serviço de transporte público.

Essencial a adoção de política de investimento em infraestrutura para garantir desenvolvimento urbano harmonioso, melhorando o acesso às diferentes regiões, com construção de novos corredores.

Atibaia necessita novas vias internas, usando ferramentas legais para que novas avenidas, ruas e rotatórias sejam entregues, minorando os problemas de trânsito.

Na Educação, novas creches e atividades no contraturno escolar.

No meio ambiente, proteção dos mananciais e construção de reservatórios para armazenamento de água tratada, juntamente com novas estações de tratamento de esgoto. Os animais, silvestres e domésticos, precisam de serviços de defesa e proteção.”

Beto Tricoli (PV, em federação com PcdoB e PT)

Beto Tricoli é arquiteto e urbanista. Natural de Atibaia, Beto começou a trajetória na política em movimentos estudantis nos anos 70. Foi vereador da cidade entre 1993 e 1996, prefeito entre 2001 e 2008, secretário municipal de Urbanismo e Meio Ambiente entre 2009 e 2011, deputado estadual entre 2011 e 2015 e secretário estadual de Turismo em 2016. É presidente estadual do PV.

Resposta:

“A Federação Brasil da Esperança terá candidatura e nossas prioridades serão: combater o alto custo de vida. Criar programas para diminuir custo de alimentação, aluguel, esporte, cultura e transporte. Organizar o crescimento desenfreado, planejando infraestrutura e executando obras que estão muito atrasadas. A volta do Orçamento Participativo onde a população participa na decisão, execução e fiscalização. Ela vai dar a prioridade e de forma transparente. Zerar as filas da educação e ampliar os horários. Novos acessos, trevos e maior fluidez das vias. Mais obras de asfalto nos bairros que não têm. Resolver de vez esse martírio da falta d’água. Saúde da família, mais médicos e o Hospital Regional. Transporte Público a tarifa zero e o vapt-vupt. Acesso e oportunidade aos jovens: educação e primeiro emprego. Novas frentes de trabalho, agentes comunitários. Centros Unificados Educação e Cidadania em todas as regiões, com acesso em 15 minutos. Dá para fazer! Já fizemos antes.”

Daniel Martini (PL)

Daniel Martini tem 41 anos e é casado, advogado, cristão e conservador. Vereador por dois mandatos (2013-2020), já ocupou cargo de chefe de gabinete de prefeito, além de secretário Adjunto de Assuntos Jurídicos no município. Disputou sua primeira eleição para Prefeito em 2020 e ficou em segundo lugar.

Resposta:

“Atibaia precisa de uma administração pública técnica e eficiente, comprometida com um planejamento responsável para seu desenvolvimento nos próximos anos, de modo a mitigar os efeitos perversos da verticalização desenfreada e crescimento desordenado. O “inchaço” urbano típico destes processos trouxe sérios problemas de transporte coletivo, saúde, abastecimento de água e falta de infraestrutura urbana. Será necessário enfrentar esses desafios de frente e focar em uma organização da cidade que preserve suas características históricas e naturais, que privilegie a sustentabilidade, a liberdade, a defesa da família, a ética, o apoio ao empreendedorismo, a geração de emprego e renda nos mais diversos setores, como o turismo, comércio e indústria.”

Emil Ono (PP)

Emil Ono assumiu o cargo de prefeito de Atibaia em 2021. Ele é filho de Takao Ono, que também atuou na política da cidade. É formado em Administração e Direito, e trabalhou durante 23 anos no Hospital Novo Atibaia – AMHA, no setor administrativo, antes de ingressar na carreira política.

Em 2008, foi eleito o segundo vereador mais votado de Atibaia, com 1.748 votos. Ocupou a cadeira de Presidente da Câmara Municipal em 2011. Em 2012 foi reeleito vereador, com o maior número de votos: 2.082. Emil Ono foi secretário de Governo e vice-prefeito.

Resposta:

“Atibaia melhorou muito nos últimos anos e este trabalho não pode parar. Vou trabalhar ainda mais para nossa cidade continuar com elevado índice de desenvolvimento humano. Construiremos mais três unidades de saúde, totalizando seis novas, para manter o dobro de atendimento do Programa Saúde da Família. Vamos entregar o CIEM 3 no Caetetuba e construir o CIEM 4, no Portão, para Atibaia continuar sendo reconhecida como uma das melhores cidades do Estado em alfabetização. A ampliação das câmeras de monitoramento não vai parar. Temos hoje cinco vezes mais do que antes e isso aumentará. Investiremos ainda mais na formação com cursos profissionalizantes e a vinda da FATEC para continuar atraindo investimentos e gerando emprego, pois Atibaia é um lugar bom para todos. E ainda estamos para lançar o maior pacote de obras da história da cidade. Sou o único compromissado com a realização dessas ações, com o Parque da Juventude, obras de combate às enchentes e recuperação de centenas de vias da cidade.”

Fabiano de Lima (MDB)

Nascido em Atibaia, filho de comerciantes, bacharel e licenciado em Educação Física. Eleito vereador por duas legislaturas e também Presidente da Câmara Municipal de Atibaia em 2017. Por duas vezes secretário de Esportes e Lazer. Atualmente vice-prefeito de Atibaia.

Resposta:

“Saúde e educação são pilares essenciais para o progresso da cidade. A ideia é aprimorar esses serviços, garantindo acesso universal a cuidados de qualidade e fortalecendo a infraestrutura hospitalar e de atendimento básico, lutando, principalmente para a construção do Hospital Municipal.

Oferecer uma educação de excelência para os estudantes desde a primeira infância é prioridade, também trabalhando para promover a inclusão e a equidade no acesso à educação, garantindo que todos tenham oportunidades iguais de aprendizado e desenvolvimento pessoal.

É importante melhorar as instalações esportivas da cidade, garantindo mais espaços adequados para a prática de diferentes modalidades esportivas.

Impulsionar o desenvolvimento econômico e investir em infraestrutura para atrair empresas, gerando mais emprego e renda para a população. Investir em melhorias de mobilidade urbana pois, com o crescimento contínuo, a intenção é melhorar o fluxo garantindo uma cidade segura e com fluidez no trânsito.”

Lucas Cardoso (PSB)

Lucas Cardoso tem 39 anos, é formado em direito e há 20 anos se dedica ao serviço público como Guarda Civil Municipal de Atibaia. Foi vereador de 2013 a 2020, com passagem pela presidência da Câmara Municipal.

Em 2017 se tornou secretário de Segurança Pública da cidade. Em 2020 concorreu pela primeira vez ao cargo de prefeito – recebeu 13.779 votos, mas não conseguiu se eleger. Além disso, foi candidato a deputado estadual em 2022, quando receber mais de 34 mil votos, mas também não conseguiu se eleger.

Resposta:

“Atibaia tem pontos sensíveis, quase todos motivados pelo significativo aumento populacional.

Na saúde é premente a necessidade de otimização do atendimento e da disponibilidade de vagas para exames e consultas, sem prejuízo da adoção de políticas sanitárias mais efetivas para controle da disseminação de doenças virais, como a dengue, que compromete a lotação de unidades de saúde.

A mobilidade e trânsito também merecem especial atenção, com planejamento do uso do solo, aprimoramento do transporte público, estímulo ao deslocamento não motorizado, através de ciclovias, além da adequação das vias e sinalização, somando-se a novas tecnologias na segurança pública.

Na educação, valorização dos profissionais, capacitação dos professores e melhora da estrutura, possibilitando o aumento de práticas acadêmicas nas instalações da escola. Voltado ao aspecto econômico, aplicação de medidas de capacitação e valorização ao emprego, incluindo políticas de incentivo fiscal para aumento de contratação.”

Lucas Fries (PSOL, em federação com Rede)

Lucas Fries tem 33 anos, é casado e advogado há 11 anos, com atuação em diversas áreas do direito. É morador do bairro Jardim dos Pinheiros, em Atibaia, desde 1992, e especialista em Direito Penal e Processo Penal.

Resposta:

“A Federação PSOL/REDE representa a verdadeira transformação em Atibaia. Entre outras medidas, propomos um centro de saúde exemplar, com um canal de ouvidoria ativa e resposta imediata. Tarifa zero no transporte público, beneficiando toda a população. Estamos também comprometidos com a promoção de uma Atibaia sustentável, abraçando políticas agroecológicas e fomentando hortas comunitárias, junto com um planejamento urbano que prioriza a participação cidadã. A garantia de acesso universal a serviços de água e esgoto de qualidade, uma educação inclusiva que contempla creches em período integral e suporte psicológico aos estudantes são pilares dessa transformação. Vamos assegurar que todas as minorias tenham voz na cultura e nos espaços de poder, estabelecendo paridade de gênero e raça na administração pública. Este é o momento de escolher um futuro justo, sustentável e inclusivo para Atibaia.”

Luiz Fernando Pugliesi (PSDB, em federação com Cidadania)

Luiz Fernando Pugliesi é empresário, advogado e atual presidente do PSDB em Atibaia. Foi vereador da Câmara Municipal e secretário de Governo da Prefeitura Municipal.

Resposta:

“Atibaia quer um governo que ajude quem precisa e não atrapalhe quem prospera.

Atibaia tem que ser governada por alguém que ame essa cidade. Nossos 144 mil habitantes moram em um dos melhores lugares do Brasil para se viver e fazer negócios, e devem ser tratados à altura.

A gente precisa de mais diálogo e mais respeito para que nossa cidade possa crescer de forma planejada e próspera.

Precisamos garantir que a qualidade de vida se estenda a todos os cidadãos, construir políticas públicas onde o diálogo e o respeito sejam a base para o desenvolvimento sustentável.

Atibaia precisa de uma gestão focada em resultado. Desde a manutenção do dia-a-dia da cidade, como tapar buracos e asfaltar ruas, até melhorar a qualidade do transporte, da educação, do acesso à creche, aumentar o horário de atendimento nos postos de saúde.

E, também, criar um ambiente próspero para os empreendedores – desde de quem tem um mercadinho de bairro, até para as grandes empresas que vêm para nossa cidade.”

Saulo Pedroso (PSD)

Saulo Pedroso de Souza tem 41 anos e é deputado federal pelo PSD. Ele é formado em direito e foi vereador de Atibaia entre 2008 e 2012. Foi eleito presidente da Câmara em 2012 e foi o prefeito eleito mais jovem da cidade, tendo atuado por dois mandatos – de 2013 a 2020.

Resposta:

“Estamos dialogando muito com a população sobre as necessidades da cidade. Precisamos focar em melhorias essenciais para garantir o bem-estar e o desenvolvimento de todos. Nossa proposta é investir em obras que melhorem a mobilidade urbana, ampliando vias, criando ciclovias e modernizando o transporte público, inclusive com a implantação da tarifa zero que facilitará o acesso de todos aos serviços e oportunidades da cidade. A construção do Hospital Municipal também é fundamental para oferecer atendimento de qualidade a todos, reduzindo filas e melhorando a saúde pública. Além disso, vamos criar novas unidades de formação e qualificação profissional, preparando nossa população, de modo especial os jovens, para o mercado de trabalho e impulsionando a economia local. Por fim, vamos trabalhar para transformar Atibaia em um polo de desenvolvimento econômico da região, atraindo novas empresas, gerando empregos e aumentando a qualidade de vida de toda nossa gente.”

Outros partidos

Os partidos Agir, Avante, Republicanos e Solidariedade não terão candidatos próprios, de acordo com os presidentes das siglas, mas declararam apoio ao pré-candidato Saulo Pedroso (PSD).

Ainda segundo os presidentes, Democracia Cristã, Mobiliza e PRTB apoiarão Emil Ono (PP). Os partidos Podemos e União declararam apoio a Daniel Martini (PL).

Já o PDT declarou apoio ao candidato Fabiano de Lima (MDB).

O PMB, por sua vez, anunciou apoio ao candidato Luiz Fernando Pugliesi (PSDB).

Fonte: G1.globo.com