Atibaia terá Centro de Intermediação em Libras

Com o objetivo de garantir acessibilidade à comunidade surda, Atibaia irá oferecer uma rede de intermediação entre o munícipe surdo, o intérprete e o servidor municipal na prestação de serviços públicos.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

O serviço está programado para começar a partir do mês de março por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social (SADS) que fica na Rua Zeferino Alves do Amaral, 78, térreo – Centro.

Serão realizadas visitas domiciliares e atendimento familiar junto com a rede socioassistencial; intermediação entre surdo e ouvinte em atendimentos para cadastramento no CadÚnico, requerimento de BPC, requerimento do Auxílio Brasil, consultas médicas, delegacia, envio de documentos no protocolo digital, entre outros; articulação com empresas para inserção dos surdos no mercado de trabalho e acompanhamento, além da realização de ações para dar visibilidade e sensibilizar a sociedade na empatia, comunicação e inclusão da comunidade surda no município em todos os setores.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia