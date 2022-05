Secretaria de Cultura abre edital para participação nas festividades de aniversário de Atibaia

A Prefeitura de Atibaia, por meio da Secretaria de Cultura, informa que estão abertas as inscrições para entidades interessadas na exploração de barracas de produtos alimentícios durante as festividades do aniversário da cidade.

As inscrições seguem até o dia 07 de junho e as entidades interessadas devem se inscrever pelo site da Prefeitura, no link https://atibaia.1doc.com.br/atendimento . Tanto o cadastro da entidade quanto sua participação no sorteio e a eventual exploração das barracas são inteiramente gratuitos, não havendo taxas de qualquer espécie.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Poderão participar as entidades com existência comprovada (por meio de cópia do CNPJ) há, pelo menos, um ano e, para a inscrição, devem ser anexados os seguintes documentos: solicitação de inscrição para o sorteio em papel timbrado da entidade; cópia atualizada do cartão CNPJ; cópia atualizada da Ata de Posse ou Ato de Nomeação do representante legal; cópia do RG ou CNH do responsável legal pela entidade.

O sorteio será realizado no dia 9 de junho, às 18h, no Centro de Convenções e Eventos “Victor Brecheret” (Al. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Parque das Águas, Atibaia/SP). É obrigatória a presença de um representante legal da entidade, portando RG ou CNH. O sorteio será público e aberto a toda a população. Serão sorteadas 30 barracas, que funcionarão de 23 a 25 de junho de 2022, das 17h às 23h, e no dia 26 de junho, das 15h às 20h.

Além das 30 entidades vencedoras, serão sorteadas dez vagas para suplentes, garantindo assim que a vaga seja preenchida caso haja desistência após o encerramento do processo ou durante o evento.

Mais informações, como demais regras, exigências e proibições, podem ser consultadas no edital de chamamento público divulgado na edição nº 2423, de 7 de maio de 2022, da Imprensa Oficial.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia