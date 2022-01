Audiência Pública nesta terça-feira (4) discutirá empreendimento no Atibaia Jardim

Nesta terça-feira (4) acontece a Audiência Pública para exposição e discussão de projeto para aprovação de um empreendimento habitacional multifamiliar com 143 unidades a ser edificado à Rua Olegário Cunha Lobo – Chácaras Neide e Noeli – Quadra Q – Loteamento Atibaia Jardim. A reunião será realizada de forma presencial, no Cine Itá Cultural (Rua Visconde do Rio Branco, nº 51, Centro), às 18h, e contará com transmissão ao vivo por meio das redes sociais oficiais da Prefeitura da Estância de Atibaia.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Para garantir a segurança sanitária dos participantes, no local serão exigidos o uso de máscara facial e a apresentação prévia do comprovante de vacinação das duas doses contra a Covid-19, nos termos do Plano Nacional de Vacinação – salvo as situações pessoais excepcionais que, por razões médicas ou humanitárias, devidamente comprovadas com relatório médico, estão dispensadas da imunização pela vacina.

O objetivo da reunião é oferecer aos empreendedores a oportunidade de apresentarem seu projeto e de demonstrarem o Estudo Prévio de Impacto de Vizinhança – EPIVIZ e, à população, a oportunidade de registrar seus pleitos, sugestões e opiniões.

Para obter a documentação do projeto o interessado deverá registrar uma solicitação por meio do endereço https://atibaia.1doc.com.br/atendimento , no item e-SIC. Mais informações junto à Ouvidoria Municipal, que fica no prédio do Facilita (Av. Castro Fafe, nº 295, Centro), de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia