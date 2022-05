Bebê nasce dentro de ambulância com ajuda de socorristas do SAMU

Um bebê nasceu dentro de uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência (SAMU), na tarde desta quinta-feira (26), em Atibaia. A recém-nascida veio ao mundo pelas mãos da técnica de enfermagem socorrista Sarah e do condutor socorrista Elias.

Segundo relato dos socorristas, a equipe foi acionada para atendimento de uma ocorrência de trabalho de parto no bairro do Caetetuba, por volta das 17h. No caminho até a Santa Casa, os profissionais perceberam que havia progressão rápida do trabalho de parto, com nascimento iminente. Ao parar a ambulância, os socorristas providenciaram todo o procedimento necessário e realizaram o parto normal e sem complicações.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

A criança nasceu às 17h27, pesando 2,960 quilos, sadia e corada. Ela e a mãe, Joice Aparecida Soares, foram encaminhadas à Santa Casa de Atibaia e passam bem, com plenas condições de saúde.

“É extremamente gratificante saber que uma vida veio ao mundo pelas nossas mãos. Diante de tantas notícias ruins que acompanhamos em todo o mundo, essa foi um acalento para o nosso coração. Desejamos muita saúde à mamãe e à pequena”, comentaram os socorristas diante do ocorrido.

A Secretaria Municipal de Saúde ressalta que casos como esse evidenciam a capacidade dos profissionais do SAMU de lidarem com vidas. A equipe de Atibaia tem como objetivo prestar atendimento pré-hospitalar de urgência e emergência. Os atendimentos ocorrem a vítimas com risco de morte, em parada cardiorrespiratória, vítimas de acidentes automobilísticos, partos, insuficiência respiratória, atendimentos pediátricos e diversos outros.

Em Atibaia, a equipe conta com médicos socorristas, enfermeiras, técnicos de enfermagem e condutores socorristas, todos com treinamento e processo de educação continuada, visando a qualidade dos serviços prestados à população.

E vale lembrar sempre: para acionar o SAMU basta discar 192!

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia