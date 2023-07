“Brincando nas Férias” acontece entre os dias 11 e 22 de julho em Atibaia

As férias chegaram e as crianças de Atibaia poderão aproveitar o período de descanso antes de retornarem às aulas com o “Brincando nas Férias”, projeto com o objetivo de oferecer brincadeiras mescladas com esportes e atividades recreativas, gratuitamente, neste mês de julho.

O “Brincando nas Férias” é destinado a todas as crianças, sem faixa etária específica, e acontecerá em vários bairros do município. As atividades ocorrem das 13h às 16h durante a semana e das 9h às 12h aos sábados, a partir desta terça-feira (11) e até o sábado (22), com atividades recreativas, além de esportes, brincadeiras lúdicas, brinquedos infláveis e guloseimas para divertir e presentear as crianças de Atibaia durante as férias escolares.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

De acordo com a Secretaria de Esportes e Lazer, “o brincar é uma atividade que auxilia na formação e na socialização, desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. Ao brincar as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, sentem, reinventam e se movimentam. Quando as crianças brincam, elas estão desenvolvendo habilidades em todas as áreas do desenvolvimento e, por meio das brincadeiras, elas reforçam essas habilidades de uma forma única”.

Confira a programação:

11/07, terça-feira – Caetetuba (Módulo esportivo: nº 365, Santa Clara)

12/07, quarta-feira – Jardim Maracanã (Avenida Jeronimo de Camargo, s/n)

13/07, quinta-feira – Jardim Imperial (Praça do Imigrante Nordestino – Terminal Rodoviário)

14/07, sexta-feira – Parque Balneário (quadra de areia – Avenida dos Bandeirantes, s/n)

15/07, sábado – Praça Guanabara (9h às 12h – Avenida Copacabana, s/n, Cerejeiras)

18/07, terça-feira – bairro do Tanque (Módulo esportivo: Estrada Nakazawa, s/n)

19/07, quarta-feira – Jardim São Felipe (Módulo esportivo: Avenida barão de Limeira, s/n)

20/07, quinta-feira – Alvinópolis (Avenida Maria Alvim Soares, s/n)

21/07, sexta-feira – Conjuntos Habitacionais Jerônimos 1 e 2 (Avenida Jerônimo de Camargo)

22/07, sábado – Conjuntos Habitacionais Jerônimos 3, 4 e 5 (9h às 12h – Estrada Municipal Nossa Senhora das Brotas)

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia