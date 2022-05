Campanha Inverno Solidário arrecada cobertores em Atibaia

A Campanha Inverno Solidário começou em Atibaia! O município está arrecadando cobertores para pessoas em vulnerabilidade social, e as doações podem ser entregues na sede do Fundo Social de Solidariedade (Av. São João, 613).

Os moradores também podem ajudar com a coleta de tampinhas de plástico que serão revertidas em cobertores para doação a quem mais precisa. Essa ação faz parte da iniciativa “Tampinha do Bem”, criada pelo Fundo Social de Atibaia em maio do ano passado e que, além de promover a reciclagem, também ajuda famílias em situação de vulnerabilidade social no município.

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Quando foi lançada, a iniciativa tinha como meta arrecadar cobertores para o inverno, recebendo o nome de “Tampinha doada, família aquecida”. Mas o sucesso foi tão grande que o Fundo Social decidiu tornar a arrecadação uma ação permanente e, atualmente, são cerca de 200 pontos de coleta espalhados pela cidade (veja relação abaixo). Os estabelecimentos interessados em ter um coletor podem solicitar pelo telefone (11) 4412-8220.

As remessas de tampinhas são repassadas pelo Fundo Social a uma empresa parceira, a Lar Plásticos, que as pesa e troca o valor equivalente em itens solicitados pelo Fundo Social nas campanhas de arrecadação promovidas pela entidade ao longo do ano.

Por sua vez, a ação Inverno Solidário, do Estado de São Paulo, foi criada em 2020 durante epidemia da Covid-19 com intuito de arrecadar cobertores novos para pessoas em situação de vulnerabilidade social. A ação substituiu a chamada “Campanha do Agasalho”, criada em 1947.

Confira os pontos de coleta da campanha Tampinha do Bem:

Abrapec

Avenida da Saudade, 82 – Centro

Academia Crossfit

Rua Rubéns Paiva, 532 – Vila Giglio

Academia Lucena

Al. Lucas Nogueira Garcez, 2900 – Jardim Paulista

Academia O Boto Cor de Rosa: Exclusiva para Mulheres

Rua Clóvis Soares, 713 – Alvinópolis

Açougue Carlos e Cileide

Praça 24 de Julho, 129 – Alvinópolis

Applebee’s

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1537

Associação Cultural e Esportiva Nipo Brasileira de Atibaia

R. Doutor Eurico de Souza Pereira, 124 – Alvinópolis

Associação de Desenvolvimento Esportivo, Social e Educacional (ADESE)

Av. São Paulo, 1031

Associação dos Artesãos

Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

Associação dos Feirantes

Feiras da cidade

Associação Paulo Alvim de Judo (Apaja)

Rua Clóvis Soares, 625 – Jardim Alvinópolis

Atibaia Saneamento Iguá

Rua Anicreto, 50 – Recreio Estoril

Atibolos

Rua Iolando Malozzi, 685 – Alvinópolis

Augustus Restaurante

R. José Bim, 563 – Centro

Bar da Ju e da Ge

Al. Arão Salin, 3255 – Belvedere

Bar do Juvenal

Praça Brasília, 10 – Alvinópolis

Barbearia Sousa Ramos

Av. Atibaia, 489 – Atibaia Jardim

Barbearia Zé Love

Rua José Bim, 41 – Centro

Boulevard da Villa

Estrada Hisaichi Takebayashi, 7215 – Jardim Colonial

Box Case

Av. Dona Gertrudes, 543 – Alvinópolis

Rua Pacaembu, 25 – Jardim Imperial

Brechó

Rua Bartolomeu Peranovich, 430 (Próximo a Santa Casa)

Brechó Desapego da Vovó

Rua Adolfo André, 1509

Cabeleireiro Ronaldo

Avenida Professor Flávio Pires de Camargo, 1207 – Caetetuba

Café do Paulão

R. José Pires, 80 – Centro

Caio Lan House

R. Pacaembu, 25 – Jardim Imperial

Cantina Escola Vanguarda

Rua Dona Gertrudes, 559 – Alvinópolis

Cartório de Registro Imóveis e Anexos

Rua Castro Fafe, 255 – 2º andar – Centro

Casa das Fraldas

R. João Pires, 25 – Centro

Centro de Capacitação Profissional – Unidade I

Av. Imperial, 1185

Centro de Capacitação Profissional – Unidade II

Av. Joviano Alvim, 112 – Jardim Imperial

Cervejaria Los Compadres

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 2634

Centro Dia do Idoso – CDI

Rua Chuva de Ouro, s/n – Nova Atibaia/Jardim Cerejeiras

Colégio Arca

Rua Clóvis Soares, 816 – Alvinópolis

Colégio Cefi

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 1928 – Jardim Suíça

Colégio COC

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcez, 4720 – Jardim Paulista

Rua Eneide, 210 – Jardim Eneide

Rua Antônio da Cunha Leite, 2395 – Portão

Colégio Objetivo

Avenida Santana, 161 – Vila Thais

Colégio Populus

R. Dr. Euríco de Souza Pereira, 139 – Alvinópolis

Condomínio Centro Empresarial Dom Pedro

Rod. Dom Pedro I, KM 73 – Mato Dentro

Condomínio Figueira Garden

Bairro do Tanque

Condomínio Santa Mônica

Rua da Imprensa, 163 – Jardim Terceiro Centenario

Condomínio Shamballa

Estr. Hisaichi Takebayashi, 10.000 – Usina

Conselho Tutelar

Rua Adolfo André, 2007 – Vila Rica

Construtora Saab

Av. Santana, 3155 – Nova Gardênia

Curumim

Praça Povo, s/n – Caetetuba

Dedel Motos

Av. Jerônimo de Camargo, 4640 – Vila Santo Antônio

Av. Engenheiro Silvio Alvim Soares, 351 – Alvinópolis

Doce Roça

Al. Lucas Nogueira Garcez, 7568

Doçura e Cia

Rua Clóvis Soares, 398 – Alvinópolis

Drogaria Sol Nascente

Alameda Professor Lucas Nogueira Garcês, 1651 – Vila Thais

R. Dr. Zeferino Alves do Amaral, 1225 – Centro

Empório Box

Av. São Paulo, 1414 – Alvinópolis

Escola de Inglês Meu Espaço

Alameda Lucas Nogueira Garcez, 2032

Escola Primeiros Passos

R. Luiz Alberto Vieira dos Santos, 65 – Vila Santista

Escola Terra Brasil

Av. Cel Ernesto Andrade Alves, 41 – Ressaca

Espaço Atibaia Outlet

Rodovia Fernão Dias, S/N – Parque Fernão Dias

Estação Atibaia

Av. Jerônimo de Camargo, 6308 – V. Santo Antônio

Facilita

Rua Castro Fafe, 295 – Centro

Fazenda Paraíso

Rod. Fernão Dias, s/n – Km 52 – Portão

Feira de Artesanato (aos sábados)

Balneário Municipal – Av. dos Bandeirantes, 564 – Vila Junqueira

Frango Assado 1

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 7650 – Ribeirão dos Porcos

Frango Assado 2

Rodovia D. Pedro

Frango Assado 3

Rodovia D. Pedro

Freios Online

Avenida Joviano Alvim, 866 – Jardim Brasil, Sax Modas, Rua José Alvim, 48 Centro

GB Outlet

Rua Clóvis Soares, 123

Grupo Escoteiro Pedra Grande de Atibaia

Av. Horácio Netto, 1030 – Vila Loanda

Hélcio Banca

Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 2895 – Jardim Paulista

Hélcio Esportes Loja Laura

Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 2662

Hotel Bourbon Atibaia

Rodovia Fernão Dias, km 37,5 – Jardim Boa Vista

Hotel Residence Atibaia

Al. Prof. Lucas Nogueira Garcez, 4746 – Jardim Itapetinga

Hotel Tauá

Rod. Dom Pedro I, km 86 – Rio Abaixo

Hyundai Atibaia

R. Alfredo André, 815

Igreja Brasil para Cristãos

Av. Santana, 2853 – Nova Gardênia

Igreja Família Virtuosa

Av. Brigadeiro José Vicente Faria Lima, 513 – Piqueri

Igreja Matriz

Praça Claudino Alves, s/n

Igreja Pastor Paulo Ministério Voz do Louvor

Av. Atibaia, 320 – Atibaia Jardim

Imachine

Rua José Alvim, 54 – Centro

Info Play

Rua João Pires, 72 – Centro

Lab Four

Avenida São João, 1865 – Centro

Lanchonete da Faat

Av. Nove de Julho, 288 – Centro

Laura Pilates

Alameda Lucas Nogueira Garcez, 3565, sala 01

Lava Rápido Paulo

R. Castro Fafe, 127 – Centro

Leonardi Pré Fabricados

Rodovia Dom Pedro I, km 82,3 – Rio Abaixo

Lopes WR Consultoria Imobiliária

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1313 – Vila Thais

Marmitaria

R. Avelino Antonio de Campos, 302

Matsu Produtos Agropecuários

R. Antônio da Cunha Leite, 2245 – Portão

McDonald’s

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 1461-1471 – Vila Thais

Rod. Fernão Dias, km 40 – Alvinópolis

Meu Espaço Linguístico

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 2032 – Jardim Paulista

Multienergia Materiais e Instalações Elétricas

Avenida São João, 1738 – Ponte

Não + Pelos

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 3995 – Sala 4 – Jardim Paulista

Nikko Beauty Company

Praça Sebastião Teixeira, 50 – Alvinópolis

Nissan

Rua Alfredo André, 615 – Jardim Brasil

Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz

Av. da Saudade, 104 – Centro

Núcleo Espírita Bitencourt Sampaio

Rua Sebastião Peranovich, 233 – Jardim do Lago

Orquidário Takebayashi

Estrada Hisaichi Takebayashi, 1675 – Jardim Colonial

Ouvidoria Geral do Município

Rua Castro Fafe, 295 – 2º andar

Padaria Simas

Av. Dona Gertrudes, 1186 – Alvinópolis

Pastel & Cia

R. Dr. Olímpio da Paixão, 136 – Centro

Pastelaria do Porquinho

R. Benedito de Almeida Bueno, 568 – Centro

Ponto 5 Pneus

R. Alfredo André, 695

Quitanda Jireh

Rua Avelino Antônio de Campos 330 – Chácaras Fernão Dias

Sabores do Brasil

Avenida Nove de Julho, 346 – Centro

Salão Meire Medeiros

Rua José Bonifácio, 100 – Centro

Sapataria Moura

Rua Adolfo André, 575 – Centro

Sax Modas

Rua José Alvim, 48 – Centro

Sindicato de Metalúrgicos de Bragança – sub sede Atibaia

R. João Paulino dos Santos, 244 – Atibaia Jardim

Sinto Atibaia

Estrada Municipal Yuzuru Nagai, 1 – Ponte Alta

Sítio Flores

Tanque

Spaço Sanches Fisioterapia

Avenida Dona Gertrudes, 1233 – Alvinópolis

Spani Atacadista

Rod. Fernão Dias, km 40

Street Park

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 3990 – Itapetinga

Supermercado Nagumo – Vila Gligio

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 2827 – Jardim Paulista

Supermercado Verdim

Al. Professor Lucas Nogueira Garcez, 3583 – Jardim Paulista

Toda Luz Materiais Elétricos

Iluminação e Automação, Av. São João, 349 – Centro

Total Fiat

Av. Alfredo André, 685

Universal Relojoaria

R. Tomé Franco, 154 – Centro

Vest Casa

Rodovia João Hermenegildo de Oliveira, 126 – Jardim São Felipe

YÁZIGI ATIBAIA

Alameda Prof. Lucas Nogueira Garcez, 1209 – Vila Thais

Secretarias Municipais:

– Administração, Educação, Saúde, Recursos Humanos: Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica

– Agricultura, Serviços: Estrada Municipal Juca Sanches, 400 – Jardim Brogotá

– Cultura: Centro de Convenções e Eventos Victor Brecheret – Al. Lucas Nogueira Garcez, 511 – Vila Thaís

– Governo, Gabinete, Assuntos Jurídicos: Av. Nove de Julho, 185 – Centro

– SADS: Rua Zeferino Alves do Amaral, 78 – Centro

– Segurança: Rua Adolfo André, 1792 – Vila Rica

SAAE Atibaia

Praça Roberto Gomes Barbosa – Centro

Unidades de saúde:

US Santa Clara

Av. Dr. Flávio Pires de Camargo, 1.200 – Caetetuba

(11) 4411-9952/(11) 4402-3276

UBS Alvinópolis – Antonio de Pádua Alonso

R. Padre Feliciano Grande, 480 – Alvinópolis

(11) 4412-8412

UBS Caetetuba – Maria Pinpinato Dolci

R. Califórnia, s/n – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2059

UBS Centro – Dr. Oswaldo Paccini

R. Castro Fafe, 201 – Centro

(11) 4414-6500

UBS Flamenguinho – Ana Cecília Batista de Sá

R. Ouro Preto, 700 – Alvinópolis

(11) 4411-6871

UBS Portão – Majuca Macedo

R. Antonio da Cunha Leite, s/n – Portão

(11) 4416-3004

UBS Rio Acima – Maria Ignácio Borges

R. Maria Luiza Rocca Borges, s/n – Rio Acima

(11) 4415-1170

UBS Tanque – Maria Anunciação Zeni Capodeferro

Estr. Velha de Bragança Paulista, 2.450 – Tanque

(11) 4416-1337/ (11) 4416-1420

UBS Usina – Dr. Herconides Martins de Oliveira

Estr. Hisaichi Takebayashi, 8.000 – Usina

(11) 4416-4861

USF Cachoeira – José Francisco Faria

Estr. da Cachoeira, s/n – Cachoeira

(11) 9.4808-3781/(11) 9.8634-0057

USF Cerejeiras – Pedro Maturana

R. Washington Luis, 180 – Jardim Cerejeiras

(11) 4418-2065

USF Itapetinga

R. Gerânios, 25 – Retiro das Fontes

(11) 4412-3919 / 4411-1458

USF Jardim Imperial – Ana Nery

R. Maracanã s/n – Jardim Imperial

(11) 4413-0811/4418-2067/(11) 4413-0221

USF Jardim Maracanã – Jarbas Pereira de Araújo

R. João Neto, 580 – Maracanã

(11) 4415-1690

USF Rio Abaixo – Farmacêutico Pompeu Miguel Vairo

Fazenda Santa Izabel, s/n – Rio Abaixo

(11) 4416-4811

USF São José

R. Mantiqueira, s/n – Caetetuba

(11) 4418-3070

Escolas e Creches:

CIEM – Centro Integrado De Educação Municipal

Rua da Imprensa, 165 – Jd. Terceiro Centenário

(11) 4414-5380 / 4412- 9957

CIEM II

Av. Industrial Walter Kloth, 1135-1035

Centro de Referência da Educação Prefeito Flávio Callegari

Rua Bruno Sargiani, 100 – Vila Rica

(11) 4414-3430

CEI Irene Janussi Franco

Rua Vereador Pedro Tacco, s/nº – Centro

(11) 4411-7083

CEI Professora Judith Graciano

Rua João Umbelino, 16 – Jardim Alvinópolis

(11) 4411-7107

CEI Maria José Borges Russomanno

Rua Antônio Sebastião Garcia Lopes, 460 – Jd das Cerejeiras

(11) 4411-9403

CEI Diretora Zilda Aparecida Silveira

Rua Bela Vista, 79 – Jardim Imperial

(11) 4411-8813

CEI Sebastião Poloni

Rua Antônio Cunha Leite, 2005C, Bairro do Portão

(11) 4412-5729

EM Diretora Eleonor de Barros

Rua Vereador Pedro Tacco, 148 – Centro

(11) 4412-7671

EM Professora Ercília Aparecida Bacci

Av. Jerônimo de Camargo, s/n° – CTB – Jardim Maracanã

(11) 4415-2117

EM Felipe Patacho Callegari

Rua Tóquio, s/n° – Jardim Imperial

(11) 4412-7953

EM Florêncio Pires de Camargo

Praça Três Poderes, s/n° – Centro

(11) 4411-9262

EM Professor Licínio Carpinelli

Rua Fernão Dias, 471 – Jardim das Cerejeiras

(11) 4411-0274 / 4413- 9406

EM Professora Maria de Paula Posso

Rua Antonio da Cunha Leite, s/n° – Portão

(11) 4416-9270

EM Professora Maria José Maia de Toledo

Av. Major Alvim, s/n° – Alvinópolis

(11) 4412-2145

EM Professora Rosa Stávale Garcia

Rua Dulcídio Camargo Gonçalves, s/n° – Tanque

(11) 4416-1462

EM Catarina Maria dos Reis

Estrada dos Pintos, s/nº – Atibaia Vista da Montanha

(11) 4416-3493

EM Professor Francisco da Silveira Bueno

Rua Benedito Cirineu Mendes, s/n° – Jardim Alvinópolis

(11) 4412-7510 / 4413- 6702

EM Doutor José Aparecido Ferreira Franco

Rua Dr. Lourenço de Sá Albuquerque, s/n° – Jardim Brasil

(11) 4412-7824

EM Professora Maria Cecília de Lima

Estrada Municipal do Guaxinduva, s/nº – Guaxinduva

(11) 4402-3011

EM Professor Pedro de Alcântara Santos Silva

Rua das Lantanas, 50 – Jardim Estância Brasil

(11) 4411-0714

EM Professora Rita Lourdes Cardoso de Almeida Alvim

Estrada Fazenda Sul Brasil, s/nº – CTB – São Roque

(11) 4411-4778

EM Professora Rosiris Maria Andreucci Stopa

Rua Anna Mathias Vairo, 75 – Campos de Atibaia

(11) 4412-5149

EM Padre Armando Tamassia

Rua Tóquio, 401 – Jardim das Cerejeiras

(11) 4412-7608 / 4413- 9474

EM Prefeito Gilberto Sant’anna

Rua Nazareno Rossi, s/nº – Vila Boa Esperança – Tanque

(11) 4416-2000

EM Professor Guilherme Pileggi Contesini

Rua Emidio Fazzio, 75 – Jardim Alvinópolis

(11) 4411-9969

EM Ignácio Borges

Av. Maria Luiza Rocca Borges, s/nº – Rio Acima

(11) 4413- 0888 / 4415- 2117

EM Professora Maria Helena Faria Ferraz

Av. Terceiro Centenário, 295 – Jardim Terceiro Centenário

(11) 4411-6164 / 4413- 9822

EM Professora Maria José Cintra dos Santos

Rua João Neto, 400 – Jardim Maracanã

(11) 4415-2242

EM Estudante Nelson José Pedroso

Rua Antonio da Cunha Leite, 1.835 – Portão

(11) 4416-3311

EM Nize de Souza Barbosa Paccini

Rua Sueli Ap Leite Nogueira, s/nº – Ribeirão dos Porcos

(11) 4402-4026 / 4414- 3424

EM Educador Paulo Freire

Estrada Hisaichi Takebayashi, 8.500 – Usina

(11) 4416-4303

EM Professora Serafina de Luca Cherfen

Rua Marechal Rondon, s/nº – Recreio Estoril

(11) 4412-7024 / 4413- 9820

EM Prefeito Takao Ono

Rua Buenos Aires, s/nº – Jardim das Cerejeiras

(11) 4418-3167 / 4402- 0023

EM Therezinha do Menino Jesus Silveira Campos Sirera

Rua Dona Ana Pires, s/nº – Jardim das Cerejeiras

(11) 4413-4399

EM Professora Walda Paolinetti Lozasso

Rua das Esmeraldas, 1113 – Chácaras Fernão Dias

(11) 4416-2059

EM Professor Waldemar Bastos Buhler

Rua Pacaembú, s/nº – Jardim Imperial

(11) 4412-4634

EM Prefeito Walter Engrácia de Oliveira

Rua Carlos Rado Paternost, 61 – Jardim das Cerejeiras

(11) 4412-4315 / 4412-1918

Creche Comunitário Asa

Av. Prof. Carlos Alberto de Carvalho Pinto, 130 – Alvinópolis

Creche Comunitária Beija-Flor

Rua Humberto Fumani, 410 – Tanque

Creche Comunitária Mãe Natureza Unidade 1

Av. Santana, 3085 – Itapetinga

(11) 4402-7304

Creche Comunitária Mãe Natureza Unidade 2 (Berçário)

Av. Santana, 2900 – Itapetinga

(11) 4411-6023

Creche Comunitária Raio de Sol

Rua Avelino Antonio de Campos, 225 – Caetetuba

Creche Comunitária São Felipe

Rua Anna Mathias Vairo, s/n – Jardim São Felipe

Creche Sonho Meu

Estrada Santa Maria do Laranjal – Laranjal

*Atualizada em 25 de maio de 2022, às 15h47

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia