Capacitação gratuita na área de Metalmecânica está com inscrições abertas em Atibaia

A Prefeitura da Estância de Atibaia, por meio das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Educação, em parceria com o SENAI, está promovendo capacitação gratuita na área de Metalmecânica, nos cursos de “Inspetor de Qualidade” e “Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico”, com vagas limitadas. A inscrição deve ser realizada no mesmo local que ocorrerá as aulas, o Núcleo Profissionalizante de Atibaia (Rua Marcílio Ambrósio de Carvalho, s/n, no Jardim Roseli).

(Foto: Reprodução/ Site Prefeitura de Atibaia)

Na inscrição será necessário apresentar os seguintes documentos: xerox do RG e do CPF e comprovante de endereço e de escolaridade. A parceria busca incentivar a qualificação profissional dos interessados, bem como promover e expandir os estudos na área de Metalmecânica, ampliando a bagagem de conhecimento desses profissionais de forma acessível.

O curso “Inspetor de Qualidade” determina que o profissional possa inspecionar o recebimento e organizar o armazenamento e movimentação de insumos, seguindo normas e procedimentos técnicos de qualidade e segurança. Esse curso acontecerá de 19 de setembro a 15 de dezembro, de segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, das 8h às 11h30, no Núcleo Profissionalizante de Atibaia.

Já no curso “Leitura e Interpretação de Desenho Técnico Mecânico”, presencial, será abordada a interpretação de desenhos técnicos voltados para a área da mecânica, analisando normas e especificações para identificar as características de material e acabamentos em projetos. As aulas acontecerão no período de 3 de outubro a 11 de novembro, com vagas limitadas, de segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h, também no Núcleo Profissionalizante de Atibaia.

Fonte: Assessoria de Imprensa Prefeitura de Atibaia